“Es el sexto robo que sufro desde que estoy en este barrio, tengo miedo y angustia” - El Territorio Misiones

Jueves 3 de septiembre de 2020 | 09:50hs.

Por Dennis Prieto redaccion@territoriodigital.com

Delincuentes ingresaron ayer a plena luz del día para robar en una vivienda ubicada sobre la calle 174 del barrio Nosiglia de la ciudad de Posadas. En el inmueble se encontraba una niña de 12 años en una de las habitaciones. Por fortuna los malvivientes no pudieron identificarla y luego de actuar y moverse sin problemas por el inmueble, se fueron con su botín.





“Todavía shockeada, sin dormir, es una situación angustiante”, afirmó Blanca Esquivel, damnificada por este robo.







En diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva, Blanca comentó: “Mi hija por suerte está bien, se quedó encerrada en la habitación. Agradezco a Dios infinitamente porque la protegió en ese momento”.





La dueña de la casa manifestó que es la sexta vez que es víctima de la inseguridad, en los nueve años que lleva viviendo en el barrio Nosiglia. La mujer reportó que el o los delincuentes ingresaron tras forzar la puerta trasera y se llevaron un televisor de grandes dimensiones, además de calzados y otros elementos.





Todo ocurrió a plena luz del día, cerca de las 11. “A las 10 salí con mi mamá. No demoré, fue en ese trayecto el robo, estaban vigilando seguramente, cuando salí con el auto atacaron. Mi hija me llamó y me dijo que algo pasó, que la puerta estaba rota y escuchó ruidos, que venga. Cuando llegué estaba abierta la reja y la puerta”, relató.







“Según la Policía son personas grandes, que están organizadas, y están detrás de ellos. Deben tener algún móvil que los asista, pero lamentablemente ningún vecino vio nada”, lamentó. Hasta el momento, según aseguró, no recuperó ningún elemento.







Y remarcó: “Con la Policía no se puede contar mucho, lo que nos queda es unirnos con los vecinos, gestionar cámaras o una seguridad privada”.





Blanca recordó que tras el último robo sufrido el año pasado levantó el muro y puso alambres en su vivienda.







“Están robando todos los días en el barrio. Es el sexto robo que sufro, tengo que trabajar y realmente tengo miedo de dejar a mi mamá y a mi hija sola”, cerró.