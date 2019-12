“Es doloroso pero nunca se dejó de buscar a Cristian desde hace 16 años”

Jueves 26 de diciembre de 2019 | 10:36hs.

La búsqueda del joven correntino Cristian Schaerer (21) volvió a reactivarse y ahora los especialistas convocados por la Justicia dragan un arroyo la zona brasileña de Uruguayana, frente a Paso de los Libres, tras el aporte de un testigo reservado que puede ser clave.





El muchacho, hijo del ex ministro de Salud de la vecina provincia, Juan Pedro Schaerer, fue secuestrado en septiembre de 2003 cuando estaba en la puerta de su casa del barrio Las Tejas, de la capital correntina.





“Se hicieron excavaciones, buscaron en cementerios, morgues, se buscó en Brasil, Paraguay y Argentina, nunca se dejó de buscarlo desde hace 16 años”, sostuvo Pompeya Gómez, madre del joven correntino.







La Justicia argentina enfrenta la medida más extrema en la búsqueda: un equipo de especialistas vacía y draga un arroyo entero en la zona brasileña de Uruguayana, en el límite argentino con Paso de los Libres, a tres kilómetros del puente internacional, una tarea en coordinación con la UFESE, el ala antisecuestros de la Procuración dirigida por el fiscal Santiago Marquevich.





En ese sentido Gómez indicó: “Este dato que tenemos ahora coincide mucho con la investigación que fue dada el año pasado en el mes de septiembre por una persona brasileña que quiere cobrar la recompensa”.



“Es doloroso, pero siempre estamos buscando a Cristian, a veces no es mediático, en estos 16 años que pasaron no hay un día que no hablemos de él, siempre está presente, se está haciendo una gran búsqueda, con algo tan particular”, expresó en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva.







La familia Schaerer pagó 277 mil dólares para su rescate, pero nunca apareció. Hubo condenados, sospechosos históricos, hombres como Rodolfo “El Ruso” Lohrmann y José “Potrilllo” Maidana, pero el muchacho nunca apareció y nada se sabe de él.







En 2006 ya hubo excavaciones en Paso de los Libres, pero nunca se obtuvieron resultados.