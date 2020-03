Es de Candelaria, fue a Suiza a visitar a su mamá y ya no pudo volver por las restricciones

Sábado 28 de marzo de 2020 | 13:30hs.





"Nos fuimos a Suiza hace 22 años, yo quise volver a Candelaria hace 5 años y lo hice, allí formé mi familia y mi madre se quedó acá, en Suiza, como todo hijo la extraño y claro que quería verla, lo que menos imaginé es que pasaría esto. El día a día es difícil, no hay mucho por hacer, las horas no pasan nunca, son eternas, hoy tendría que estar viajando a Argentina pero todos los vuelos fueron suspendidos así que el pasaje que tenía para hoy me lo pasaron para mediados de mayo", contó Mauricio.





Manifestó su dolor por estar lejos de su familia ya que se encuentra sola, "a los 15 días que estuve acá recibí un email en el que me informaban que los vuelos ya no saldrían, fue desesperante, pero no hay nada por hacer, solo esperar y esa espera está llena de miedos, miedo por mi familia y por lo que también pasa acá. La situación es mucho más tremenda cuando se está lejos, mucha incertidumbre, todo lo que se puede hacer es mirar televisión, leer algo, salimos a comprar los víveres, no todos los días, hay muchas cosas que ya están faltando".





En Suiza rigen las medidas de restricción de circulación de personas en la vía pública y hasta el día de hoy registran al día de hoy una cifra de 280 fallecidos y se espera que esa cifra duplique en los próximos días.





"Es realmente todo muy dificil, y ojalá el misionero, el compatriota argentino entienda la importancia del aislamiento, de quedarse en la casa, la situación es muy preocupante en estos países donde la gente cumple, imaginemos lo que puede llegar a ser donde eso no acurre, pido a mis vecinos de Candelaria que se aíslen que respeten las disposiciones legales, veo videos e imágenes de allá y no puedo entender la falta de conciencia que hay, que no esperen algo imparable para reaccionar", alertó Mauricio.

En febrero pasado, cuando poco se sabía del Covid-19, Mauricio Bollinger de 40 años oriundo de la localidad de Candelaria sacó pasaje y viajó a Suiza a ver a su madre. Dos semanas estuvo cuando se enteró del primer contagio en Suiza, en ese momento no imaginaba, según relató a El Territorio, que no podría volver a Misiones, donde lo esperan su esposa e hijas.