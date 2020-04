Érica Rivas, la única del elenco que no será parte del nuevo ‘Casados con hijos’

Viernes 24 de abril de 2020

“En enero del año que viene van a estar los protagonistas que habían firmado contrato: Guillermo Francella (Pepe Argento), Florencia Peña (Moni), Luisana Lopilato (Paola), Marcelo De Belis (Dardo Fuseneco) y Darío Lopilato (Coqui)”, dijeron hace unos días desde la producción de la obra de teatro Casados con Hijos. De esa manera, al fin se confirmaba la situación de Érica Rivas, María Elena Fuseneco en la ficción, luego de meses de especulaciones sobre la inserción o no del personaje en la pieza.

Días más tarde, la misma actriz habló por primera y única vez del tema. “Les agradezco muchísimo que les guste reírse conmigo: yo adoro, agradezco y disfruto a María Elena, y estaba feliz de volverme a encontrar con ustedes haciéndola en el teatro. En todos mis trabajos, pero en particular en la propuesta de la obra Casados con Hijos, siempre expresé preocupación y compromiso, no sólo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes. Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír”, dijo al público.

Al ser consultada por Teleshow, la artista agradeció el espacio pero dijo que “por el momento” no tenía nada más que decir. Mientras que desde la producción de la obra que debido a la cuarentena obligatoria se estrenará recién en enero del 2021, dijeron que “el personaje de María Elena no va a estar pues Érica Rivas se había comprometido de palabra y en todos estos meses no firmó”.

A principios del 2019 comenzaron los rumores de que la sitcom preferida de los argentinos podría tener su versión teatral. Instantáneamente surgieron dos interrogantes: dados los compromisos laborales y que Luisana Lopilato vive en Canadá, ¿podrían estar todos los Argento y el matrimonio Fuseneco en esta remake? Y el segundo consistía en el desafío de mostrar, en tiempos actuales, a aquellos personajes disfuncionales y en reinventar el rol de las mujeres en la historia para adaptarla al 2020.

Hablando y coordinando entre todos, las cuestiones logísticas se solucionaron fácilmente.

Los escollos estuvieron en cómo reformular la historia para los tiempos que corren. Por eso, y si bien los guionistas Diego Alarcón y Axel Kustchevasky no brindaron detalles, una de las primeras cosas que se filtraron luego de que se confirmara en septiembre del año pasado la vuelta de los Argento, fue que esta vez Moni sería una “mujer empoderada” y que Pepe dejaría a un lado sus actitudes machistas.

Hacia fines del año pasado, todos los actores ya habían confirmado su presencia, con firma de contrato incluida, menos Rivas, que explicó: “Todavía no tengo nada cerrado. No estoy del todo segura porque quiero ver cómo es este nuevo Casados con Hijos, que implica también pasarlo en este momento del mundo. No sé qué es lo que se va a decir, lo que se va a hacer, de qué nos vamos a reír”.

Es decir que hasta no ver qué palabras estarían en el escenario en boca de María Elena, ella no confirmaría su presencia. Algo que no suena ilógico; después de todo, es común escuchar a artistas que eligen participar en una película o en un serie porque quedaron “encantados con el guión”, y viceversa.

Sin embargo, llegó febrero y ella era la única que no tenía su contrato firmado. Luego de que desde la producción confirmaran que Rivas no formaría parte del staff, el periodista Ángel de Brito explicó a través de Twitter: “Es la única actriz del elenco que solicitó cambios en el guión, y cuando lo cambiaron no aceptó. No sólo eso, sino que pidió más dinero ‘porque voy a tener que trabajar mucho más’”. Como quien asiente lo que lee, Florencia Peña le dio “Me gusta” a aquel tuit, confirmando de alguna manera la información.

Mientras, desde la producción no quisieron dar más detalles de la salida de la artista y sólo atinaron a decir que “no tenía contrato firmado” y ella se volvió a llamar a silencio, Marcelo de Bellis habló y parece que dijo todo, o casi todo lo que las partes no querían contar.

“Sé prácticamente todo, hay cosas de las que no me corresponde hablar. Me consta que la producción hizo todo lo posible para que Érica esté, pero evidentemente no hicieron todo lo posible que ella quería que hicieran. Estamos felices y tristes a la vez porque la de ella es una baja sensible”, dijo quien interpretará a Dardo en la ficción.

Ahora bien, debido al avance del coronavirus, el estreno de la obra se pospuso para enero del 2021. Ahora, sin María Elena, los guionistas deberán reacomodar la historia para adaptarla a los cinco personajes que quedaron, explicando por qué en esta versión Dardo Fuseneco está sin su esposa.