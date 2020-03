Episodios de violencia previa complican al presunto femicida

Martes 24 de marzo de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

En cifras 3 En la vivienda del matrimonio en el barrio Itatí fueron incautados tres cuchillos: dos de grandes dimensiones y el restante tipo puñal.

Mientras la localidad de Puerto Libertad continúa conmovida por el femicidio de Lorena Barreto (32), quien falleció el último sábado por la noche dentro de su vivienda tras ser presuntamente apuñalada por su concubino Roberto R. M. (74), las averiguaciones que se hicieron hasta el momento por el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú en el marco de la causa no hacen más que complicar el futuro procesal del septuagenario detenido.Según comentaron voceros de la pesquisa a este matutino, a una denuncia hecha el año pasado por la víctima contra su concubino ante el Juzgado de Paz local por amenazas, durante las últimas horas se sumaron varias testimoniales de vecinos y allegados a la pareja alertan situaciones similares.De acuerdo a los relatos que estas personas dieron ante la policía se supo de reiteradas discusiones que el matrimonio venía teniendo desde hacía algunos meses por celos.Incluso uno de los testigos que aportó su relató dijo que el detenido habría amenazado con matar a Barreto en varias oportunidades.De acuerdo a lo que trascendió, a partir de la presentación hecha por la víctima ante la Justicia de Paz se dispuso una restricción de acercamiento que duró varios meses durante el 2019, aunque luego la pareja recompuso la relación y la mencionada medida cautelar no fue renovada por la denunciante.Por otra parte, el domingo por la tarde se realizó en la Morgue Judicial de Posadas la autopsia al cuerpo de la fallecida.Según las fuentes, dicha diligencia culminó esa misma noche y durante la madrugada de ayer el cuerpo fue trasladado nuevamente a Puerto Libertad en donde se concretó una breve ceremonia velatoria en el barrio Itatí.Y tras la breve despedida los restos fueron llevados al cementerio local para el último adiós.Hasta ayer los resultados de las actuaciones de los médicos forenses no habían sido remitidos al juez Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción de Puerto Iguazú, aunque se cree que la mujer falleció a causa de una sola estocada que recibió en el pecho.Según el aporte de un hijo adolescente, de 16 años del matrimonio que presenció el ataque, la agresión se produjo cuando Barreto se encontraba acostada en su cama junto al menor.Y posterior a una discusión que los dueños de casa mantuvieron por cuestiones de celos, siempre desde el relato del joven testigo.A causa de la grave lesión, la víctima se reincorporó y caminó varios metros hasta la vereda de su casa, pero al pisar el asfalto de la calle Tucumán se desplomó en el suelo. Y aunque fue derivada al hospital local por desgracia ingresó sin vida al nosocomio.Tras la intervención policial en la vivienda donde se produjo el hecho los investigadors incautaron tres cuchillos: dos de importantes dimensiones -tipo carnicero- y uno tipo puñal que serán peritados.