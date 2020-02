Enzo Francescoli: “Me hubiera encantado que me dirija Gallardo”

Miércoles 12 de febrero de 2020 | 22:15hs.

Jugó en un River glorioso como el de 1996, pero Enzo Francescoli no se quedó del todo conforme. Le hubiera gustado un poco más. "Me hubiera encantado que me dirija Gallardo por la exigencia que tiene", dijo quien ganó la segunda Libertadores de la historia del club. Otro mimo de uno de los máximos ídolos de la historia Millonaria al actual entrenador. Igualmente, aclaró: "El fútbol de hoy necesita de un jugador muy enchufado, ya no sólo importa la técnica, que era mi principal característica, como la de Ortega".





"El que jugué yo era otro fútbol. Esta exigencia que tiene el equipo de Gallardo hubiera sido más que beneficiosa para nosotros", siguió, en la misma línea, en diálogo con Fox Sports. ¿Pero realmente hubiera tenido chances de ser parte del once del Muñeco? "Me costaba mucho correr y el sacrificio físico. Pero ojo, si lo tenía que hacer, lo hacía. Era profesional".







Para cerrar el tema, dijo: "Siempre me gustó jugar y no tanto entrenar".