Envuelto en mantas, hallaron bebé muerto en una casa abandonada - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020 | 06:00hs.

La conmoción ganó protagonismo ayer en la localidad de El Soberbio, luego de que un recién nacido haya sido hallado sin vida dentro de un bolso oculto en una casa abandonada. Ayer la Justicia buscaba determinar ahora en qué circunstancias falleció y quiénes son sus padres.Según pudo reconstruir este medio en base a fuentes policiales, judiciales y vecinos de la zona, el luctuoso hallazgo se produjo en horas de la mañana, cerca de las 9.30, en una casa ubicada sobre la calle Chivilcoy, del barrio Hospital. Justamente la morada está a unos 200 metros del nosocomio local, sobre una calle empedrada.La comisaría tomó conocimiento del hecho luego de que un vecino se acercó a dar aviso. Dijo que, tras un pedido del dueño, iba a tapiar las aberturas para que nadie ingrese, pero al llegar se topó con un bulto que a simple vista tenía manchas de sangre. De forma inmediata el personal se dirigió al lugar.El pequeño sin signos vitales se encontraba en un bolso marrón, envuelto con mantas. No presentaba signos de descomposición, ni lesiones visibles y aún tenía el cordón umbilical. Rápidamente se dio aviso a las autoridades del Juzgado de Instrucción de San Vicente, a cargo del juez Gerardo Casco, cuya secretaria en turno coordinó las actuaciones.Como primera medida se preservó el lugar y se solicitó la presencia personal División de la Policía Científica y el médico policial en el lugar de los hechos. El galeno determinó que se trataba de un bebé de entre 35 y 39 semanas de gestación - es decir que recién habría nacido-, que habría fallecido al menos 12 horas antes del hallazgo.Ayer fuentes judiciales expresaron que, mientras avanzan las investigaciones de rigor en la localidad, se ordenó como primera medida que el cuerpo sea trasladado a la Morgue de Posadas. Allí se hará la correspondiente autopsia para saber las razones del fallecimiento y se tomarán las muestras de ADN para avanzar sobre la identidad del pequeño, además de determinar con precisión la edad y data de muerte.El Territorio estuvo ayer en el barrio y, como era de esperarse, a nadie le fue indiferente el caso. Sin embargo, pocos quisieron hablar e involucrarse. La sospecha es que quien dejó al bebé allí sabía que la casa estaba abandonada, por lo que conocía el movimiento del lugar.Piensan que ocurrió el fin de semana, puesto que el trabajador iba a cerrar todo el viernes, pero no tuvo tiempo y lo postergó para hoy. Desde el hospital local, en tanto, no trascendieron mayores informaciones.De los vecinos que estuvieron cerca de los acontecimientos, Marta De Almeida expresó que “para mí el cuerpo lo trajeron y lo dejaron sin vida, porque si lo hubiesen dejado con vida algún llanto se tendría que haber escuchado”.A su turno, Olga (35) expresó con indignación que “hace mucho estoy haciendo tratamiento y no puedo tener familia, es una locura”.Sin embargo, hasta ayer no estaban claras las circunstancias en las que falleció el pequeño y los investigadores manejaban el caso con suma cautela. Creen que con el correr de las horas podrán tener un panorama más claro.