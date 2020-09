Envían equipos médicos a provincias con más casos - El Territorio Misiones

La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 61,1%, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) llega al 68,8%.





Misionero recibió segunda dosis de la vacuna

Eugenio Albrecht (44), el misionero voluntario para la prueba de la vacuna contra el coronavirus en Argentina, llevada a cabo por el laboratorio Pfizer, se aplicó la segunda dosis. En diálogo con El Territorio expresó que “hay un profesionalismo inédito en Argentina, desde las observaciones que se realizan antes, durante y posterior a la aplicación de la vacuna. Es una experiencia que no me arrepiento haberla realizado”. “Quiero destacar que antes de la aplicación me han hecho el hisopado para corroborar que no tuviera el virus y recién entonces me han aplicado. Estoy en buenas condiciones de salud y muy buen cuidado por parte del personal del hospital donde se realiza la experiencia”, cerró el misionero.