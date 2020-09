Entrenar en buenas manos - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020 | 02:00hs.

Por Roxana Ramírez deportes@elterritorio.com.ar

La pandemia puso en el tapete muchas falencias. En el caso de las actividades físicas y deportivas, por un lado sacó a relucir la necesidad de estar activos como punto clave para el sistema inmunológico; y por otro lado, hubo quienes aprovecharon el momento para dictar clases o entrenar sin certificar una formación acorde a las necesidades.“La actividad física mal prescrita es como recomendar un remedio a alguien de compinche que te puede hacer bien... o muy mal. El que dicta una clase o entrenamiento tiene un arma en la mano porque puede llegar a lastimar feo a alguien si no sabe lo que está haciendo”, explicó Gustavo Breitenbruch, quien desde mitad de agosto asumió como presidente del Consejo de Profesionales de la Educación Física de Misiones (Copefim).En Misiones, la ley 2.870 regula la actividad física desde agosto de 1991 y en Posadas existe una ordenanza municipal que adhiere al estatuto. En total hay “unos 350 profesores de educación física matriculados en la provincia, pero quizá estén sólo la mitad en condiciones regulares”, explicó Breitenbruch, también reconocido entrenador de natación.Pero la ilegalidad está latente y las clases online o entrenamientos personalizados no siempre tienen el aval del conocimiento.“Ni hablar de los que hacen curso de fines de semana o los que no hacen nada y son ‘profes’ también… Muchas veces paso por la costanera y veo algunos ‘judeando’ a personas que de lejos ves que no están en condiciones de hacer eso que están llevando adelante. También veo a personas mayores con sobrepeso y sobrecarga subiendo a los bancos o haciendo cosas que por ahí se le ocurre a alguno que capaz alguna vez hizo deporte, pero no estudió y no sabe que puede generar consecuencias graves en la otra persona”, compartió el profesor posadeño.Antes de comenzar cualquier actividad física “en primer lugar hay que hacer un diagnóstico de la persona para saber qué es lo que puede llegar a hacer y hasta dónde. También hay que hacer una planificación y luego la sistematización de las cargas, no es tan simple”, dijo el Colo.Y agregó que lo mismo ocurre en los gimnasios. “No es que uno va y ocupa todos los elementos y levanta peso a lo loco. Hay una relación de fuerza de los diferentes grupos musculares y uno tiene que respetar eso; ni hablar de la arquitectura humana y eso se estudia, porque más que uno sepa cómo utilizar los elementos, el tema es cómo planificás, sistematizás y educás al alumno”.En Posadas, por ejemplo, la ordenanza incluye que para la habilitación de un gimnasio o centro de entrenamiento, el mismo debe tener al menos un profesional de educación física matriculado como responsable técnico-pedagógico.“No es cuestión tampoco de sacarle el trabajo a nadie, sino que hay gente que hace años está trabajando y sabe un montón desde el conocimiento práctico, pero hay que buscarle una solución y capacitarlos por lo menos para que tengan un título de base. La idea no es salir a cazar brujas, apuntamos a regularizar la situación”, puntualizó el presidente del Copefim.Y justamente sobre la regularización entra en juego la ética. Actualmente hay deportistas, influencers, modelos, entre otros, que llevan adelante prácticas de entrenamiento a través de las redes sociales o plataformas en las que miles de personas siguen una rutina despersonalizada que puede tener consecuencias impensadas en la salud.“Ahora también se ve claramente la necesidad que el que dé la actividad física tenga conocimiento y por Zoom nadie pide certificado médico… esto es una bomba que le explota a uno o a otro”, reflexionó Breitenbruch.En cuanto al Copefim, pueden matricularse maestros de educación física, de acuerdo a la cantidad de horas “que se tiene en el título. Ya sea maestros, profesores y licenciados; pero hay otro tema porque también hay otra pata como las profesiones específicas como los técnicos en musculación, personal trainers, que son titulaciones específicas, pero la cantidad de horas no le da como para ser profesional matriculado”.De esta manera, desde el consejo se viene trabajando para implementar un registro de las profesiones “entonces las tenemos a todas registradas dentro del consejo y eso lo que va a hacer es que también la población pueda recurrir a ese registro de profesionales y de alguna manera ayudar a regular la situación; y nosotros, por otro lado, como consejo damos fe del título que tiene la persona y si el título es equivalente a la función que cumple”.Breitenbruch ya adelantó que desde el Copefim ya están evaluando una nueva ley que regule los profesionales de educación física.“Va a ser una ley innovadora que abarcaría a todas las profesiones deportivas poniendo las limitaciones y alcance de cada una como instructor, técnico, preparador físico, profesor, licenciado o máster. Van a haber niveles y tenés un tope para saber hasta dónde llega tu responsabilidad, porque así como estamos hoy, cualquiera puede llevar adelante clases de cualquier cosa”, finalizó Breitenbruch.