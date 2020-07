Entrega de 40 viviendas en el barrio Itaembé Guazú

Miércoles 22 de julio de 2020

El gobernador Oscar Herrera Ahuad encabezó ayer el acto de entrega de 40 viviendas tipo Che Rogá en el barrio Itaembé Guazú, de Posadas. Como en anteriores ocasiones, en el marco del protocolo de medidas de bioseguridad frente al Covid-19, la ceremonia se realizó sin la presencia de todos los adjudicatarios. En representación del grupo de beneficiarios, la familia de Daniel Delgado y Tamara Gómez recibió de manos del gobernador la documentación de su nueva casa.Durante la visita al barrio, el mandatario provincial estuvo acompañado por el intendente de la ciudad de Posadas, Leonardo Stellatto, y el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, Santiago Ros.“Estos momentos no solamente llenan de alegría a las familias adjudicatarias, sino también al resto de los misioneros que pueden ver cómo el enorme esfuerzo de todos se ve reflejado en estas obras para las personas que lo necesitan”.En diálogo con la prensa, Herrera Ahuad enfatizó el fuerte compromiso que lleva adelante el gobierno provincial en relación a soluciones habitacionales en un momento complejo en materia social.“Poder tener presupuesto para cumplir con los objetivos, las metas que nos trazamos en este año, con un presupuesto aprobado por la Legislatura en tiempos que no estaba prevista la tremenda recesión que hoy vivimos, es algo para agradecer”, sentenció.Frente a la vivienda adjudicada, el gobernador hizo entrega a la familia de toda la documentación del inmueble.En la oportunidad, destacó la importancia de transmitir la expectativa y la esperanza para los otros misioneros que esperan su vivienda.“Vamos despacito cumpliendo con nuestros compromisos y obligaciones de gestión y de trabajo, un gran compromiso de la provincia de financiar obras en tiempos complejos pero con una administración eficiente y con una gran responsabilidad del Iprodha. En tiempos, donde la recaudación es baja y la coparticipación no se ajusta a las variables macroeconómicas de la Argentina, seguimos con una visión y una impronta puesta en el desarrollo del área social”, concluyó.