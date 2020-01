Entre lágrimas e himnos, el Parlamento aprobó el Brexit

Macron: “No cederemos a las presiones”

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió ayer que, en la negociación de la futura relación bilateral con el Reino Unido después del Brexit, el bloque comunitario no cederá a ninguna presión.“Los europeos no cederemos a ninguna presión ni a ninguna precipitación”, dijo Macron tras haberse reunido en el Elíseo con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.Macron recordó que mañana a la noche el Reino Unido sale de la UE, pero no de Europa.“Necesitamos lograr una nueva asociación única, muy estrecha, en materia de defensa, de seguridad y de comercio, y esa relación deberá fortalecer la UE, no debilitarla”, dijo.