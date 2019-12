Entre experiencia y juventud

Domingo 22 de diciembre de 2019

Por Roxana Ramírezdeportes@elterritorio.com.ar

A sus 25 años, con un Juego Paralímpico, dos Juegos Parapanamericanos y mundiales, el atleta Jonathan Avellaneda asumió compartir su conocimiento y su experiencia personal y deportiva, como Secretario de Deportes de Colonia Mado, siendo el más joven en ocupar este lugar, pero empatizando con sus vecinos que lo vieron crecer y desarrollarse como uno de los mejores atletas de la provincia.“Al comienzo me costó mucho, pero pude armar una carrera en el deporte y quiero que los chicos también tengan la posibilidad de crecer, pero que sea más fácil el camino. Vamos a tratar de poner en condiciones todo lo que tenemos en materia de infraestructura para que sea más accesible todo”, reflexionó Jonathan sobre lo que espera en esta nueva etapa que lleva en conjunto con Antonio Martínez, quien se va a encargar de un sector de la Secretaría, entre esas cuestiones el deporte colectivo; y por su parte, Jonathan se enfocará en el desarrollo de los deportes individuales.Su historia de vida y de superación es casi de película, pero en ella hay esfuerzo y dedicación; y Jony tuvo que golpear muchas puertas en su vida para estar hoy en el lugar que ocupa en materia deportiva y sabe que hay muchos otros chicos atravesando lo mismo que él y apunta a hacerle a ellos el camino más fácil.“Atravesé muchas veces el abandono en el deporte y sé el sacrificio que hay que hacer. Nosotros somos los que esta vez vamos a tocar las puertas para que los chicos que más necesitan hagan algo productivo, se difunda más el deporte y sobre todo el atletismo. Hay niños con mucho potencial, pero con escasos recursos económicos y sin ayuda no se llega a ninguna parte”, explicó Jony, que a los cuatro años le amputaron la pierna izquierda al ser picado por una yarará, pero eso no le impidió salir adelante y ser hoy uno de los atletas de primer nivel internacional en salto en alto.En cuanto a las primeras cosas que están llevando adelante desde la secretaría, Jony señaló que con su equipo de trabajo buscan “estabilizarnos y ver qué es lo que más se necesita. En esa zona, de Eldorado, Mado y Victoria, hay chicos conocidos que me pedían ayuda y yo quiero volcar mi conocimiento. Vamos a focalizarnos principalmente a que los jóvenes hagan deporte; y después, si alguno puede ir escalando en el atletismo, mucho mejor; pero es importante sacarlos de los malos hábitos y de la calle; darles herramientas para que puedan hacer cosas buenas para su vida”.Sobre cómo encontró esta nueva gestión a las instalaciones deportivas en Mado, Jony fue contundente: “Siendo sincero está en muy mal estado lo poco que nos dejaron, y en abandono. Por ejemplo, en el polideportivo no hay nada, ni una pelota y ni una red, bueno si un pedazo de red rota… arrancamos de cero”.Más allá de este nuevo rol que asumió en su comuna, Jonathan continúa llevando adelante sus proyectos deportivos con la selección argentina de atletismo adaptado y es clave, para este año próximo que comienza, estar de la mejor manera para poder decir presente en sus segundos Juegos Paralímpicos.Esto es algo soñado, que anhelábamos hace tiempo ya que antes teníamos que viajar y hacer más de mil kilómetros para entrenar a un nivel alto y ahora lo tenemos acá; y tenemos que disfrutarla mucho. Seguramente van a salir muchas marcas y muchos nuevos talentos en poco tiempo.Estoy con muchas molestias, porque me recuperando de un desgarro en el abductor, pero por suerte fue en la última parte del año y ahora ya va mejorando. Me estoy mentalizando a full para meterle con todo para los torneos que vienen.Estoy apuntando a eso con Leo (José Ibarra, su entrenador de Eldorado) y los profesionales del Cepard. Estamos trabajando con todo para llegar en las mejores condiciones.La marca ya está, hoy hay cinco en Argentina que la hicieron y yo soy uno de ellos y espero ser convocado. (En deporte adaptado hay una marca preestablecida y luego el cuerpo técnico de la selección argentina arma la lista de convocados según su criterio).