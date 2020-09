Entraron ladrones y se escondió en su habitación - El Territorio Misiones

Jueves 3 de septiembre de 2020

Un niña de 12 años se encerró en una de las habitaciones de su casa de Posadas al notar que delincuentes ingresaron a plena luz del día para robar.Por fortuna los malvivientes no pudieron identificarla y luego de actuar y moverse sin problemas por el inmueble, se fueron con su botín.Por el hecho intervinieron en el lugar efectivos de la Comisaría Décima, quienes hasta anoche buscaban dar con los autores y recuperar los elementos sustraídos.Según pudo reconstruir este medio en base a fuentes policiales, todo ocurrió a plena luz del día, cerca de las 11.Sin embargo, los uniformados tomaron conocimiento de la situación cerca de las 13 y de forma inmediata se trasladaron al inmueble, ubicada sobre la calle 174 del barrio Nosiglia.Al llegar al lugar la dueña de la casa, Blanca (47), quien manifestó que es la sexta vez que es víctima de la inseguridad.La mujer reportó que el o los delincuentes ingresaron tras forzar la puerta trasera y se llevaron un televisor de grandes dimensiones, además de calzados y otros elementos.Según trascendió, al momento la menor se encontraba en el lugar y pudo buscar refugio rápidamente en una de las piezas, donde por fortuna los “amigos de lo ajeno” no revisaron.Una vez que se vio fuera de peligro la pequeña dio aviso a su madre, quien reportó sobre lo sucedido al grupo de WhatsApp del barrio.Ellos avisaron a la Policía, que llegó al lugar cuando ya no había nadie.Según reportan los vecinos, en el barrio se registró un preocupante aumento de hechos de inseguridad, incluso con ataques de motochorros.