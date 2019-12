Ensalada rusa: un clásico de las Fiestas que tiene sus secretos

Martes 24 de diciembre de 2019 | 02:00hs.





#4. Zanahoria. Es la que más tarda en cocinarse, por lo que la tenés que poner antes que la papa.



#5. Puré. Si no querés que las papas se pasen del punto de cocción y solo te sirvan para hacer puré, un truco es agregar al agua hirviendo un chorrito de vinagre para que no se te pasen y mantengan su consistencia firme.



#6. Sal. Conviene que agregues la sal cuando el agua rompa el hervor, porque así tarda menos en llegar al punto de ebullición.



#7. Cocción. Calculá 20 minutos para las papas, a partir del momento en que el agua empieza a hervir. Con las zanahorias tenés que pincharlas para ver si están listas.



#8. Versiones. Si querés innovar y sorprender a tu familia, existen otras versiones de la clásica ensalada rusa. Podés agregarle trozos de pechuga de pollo cocidos (se la conoce como Ensalada Olivier), o con huevos duros cortados en cuartos, o con manzana verde picada.

En días donde el cansancio de todo el año se hace sentir, recurrir a los platos tradicionales para las Fiestas es una forma práctica para no sumar más estrés a nuestra mente.Por eso, no podés dejar de lado la clásica ensalada rusa que no solo es fácil, sino que es una de las más ricas que podés llevar a la mesa navideña.Pero como toda receta tiene sus pequeños secretos, estos son los tips a seguir para que te salga mejor que nunca.#1. Cocción. Las verduras que vas a usar en la ensalada rusa (la idea es no comprar la jardinera de lata y hacerla vos mismo) tienen que estar cocidas y cortadas.#2. Papas. Normalmente, se estila pelar las papas de la ensalada rusa, pero si lavás las papas y no las pelás, su sabor es más intenso y no perdés las propiedades de este tubérculo.#3. Tiempo. Si querés hacer todo más rápido, te conviene cortar en cubitos las verduras antes de cocinarlas, porque así van a estar listas antes.