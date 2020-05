Enfocarse en la armonía

Domingo 3 de mayo de 2020 | 02:00hs.

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

La unión del cuerpo y la mente es eje de estudios que nos preceden en gran medida. Y el más mínimo acto de enfocarnos en la respiración, es la prueba de este ligue, aquietando uno se relaja el otro.

El simple hecho de enfocarnos en la respiración nos cambia la vida. El estar presentes, aquí y ahora, es lo que nos permite fortalecer toda nuestra estructura. Esta premisa, se promueve, entre otras grandes disciplinas deportivas, religiosas, de meditación, también en las diversas ramas del yoga. Hoy el yoga es una de las herramientas más poderosas para conocer y disfrutar tanto en soledad como en familia.

El parate “puede ser que no sea tan grato para algunos, porque puede hacer darte cuenta de que tenés agobio, ansiedad, tristeza, bronca, ira, resentimiento”, explica Eda León, referente del yoga en Misiones. “Te encontrás con emociones que vas a decir ‘ah, son de la cuarentena, del encierro’, y en realidad son archivos de antes, que detonan ahora pero que ya estaban. Entonces: parar, observar, calmarse va a dar la oportunidad de sacar esos archivos, de mirarlos y de ahondar en los procesos de nuestra vida”, agregó.

Es que en el confinamiento también encontramos vías de escape, distracciones, para no mirar hacia adentro y seguir dando vueltas sobre las mismas angustias.

En esa línea, Francisco Miño, profesor de yoga de El Jardín del Cerezo, entendió que muchas veces pensamos ‘no tengo ganas, ahora no’ o tenemos un lapso para conectar con nosotros y no lo queremos ver, vamos a los sentidos: qué puedo comer, voy a tomar un café, un mate, y así..

“Personalmente como practicante y como profe jamás me arrepentí de tomar una clase”, sostuvo y contó que en sus prácticas online, además de dar opciones para utilizar elementos que todos tienen en casa, las consignas son para mantener la atención, porque “así al menos por una hora tu mente no va a estar esclavizada con todo lo que estamos viviendo”.

Para quienes nunca tuvieron contacto con el mundo del yoga, es importante destacar que no sólo hay una lista interminable de beneficios que van desde lo físico a lo mental (pensamientos y emociones) y desde la primera clase se siente un gran bienestar. Obviamente, al sostener la práctica, la transformación será mayor. “Para lograr calma en nuestra mente, nuestro cuerpo tiene que acompañar”, alegó Miño.

Y volviendo a la comparación con la respiración, siempre que estemos tristes o furiosos, por ejemplo, el ritmo respiratorio va a cambiar. Sobre ese eje es que se sostiene que llevar la atención a esta automática función, nos permite equilibrar cuerpo y mente.

“Tengo una oportunidad de estar mejor y eso es un trabajo proactivo. Todos los días voy poniendo un granito de arena por algo que me va a hacer más fuerte, voy a dormir mejor, comer mejor, relacionarme mejor”, graficó Miño sobre la práctica de yoga.

No hace falta experiencia, gran flexibilidad, lo practican los niños, las embarazadas, los jóvenes y los longevos. Ambos profesores destacaron que hay una rama de yoga para cada persona y que lo primordial es que no se necesita de mucho espacio. Sólo sentarnos y observar, por ejemplo, como entra y sale aire de nuestros pulmones o cómo sube y baja el ritmo cardíaco nos permite darnos la oportunidad de conectar con el presente y estar agradecidos. “Estoy vivo, estamos respirando. Con este virus que nos viene a mostrar la importancia de lo que es respirar, justamente eso. Entonces ser agradecido: estoy respirando, que no es ser conformista, sino a partir de la gratitud, del reconocimiento de que tengo algo, darme cuenta de que puedo continuar y que, dentro de mis posibilidades, modificar lo que no me gusta”, reflejó Eda.

Con esta iniciativa, a pesar de que la energía de practicarlo en grupo es otra, Miño alienta también a realizar posturas (asanas) en casa e incluso propone que la forma de acercarlo a los más chicos es naturalizarlo. “Es distinta la práctica de niños a la de personas más grandes, son juegos, hay mucho salto, mucha intensidad para descargar energía” detalló, aunque reflexionó que los pequeños son “yoguis naturales, tienen flexibilidad y conocimiento de su cuerpo”. Ponerse creativos y prestar atención a sus intereses, es algo que vuelve a postularse como clave.

“Yoga significa unión, con lo que uno piensa, lo que uno hace. Los chiquitos saben bien que quieren y necesitan. Yo con mi nene de cuatro observo mucho lo que está necesitando en el día a día”, sumó.

Como sugerencia extra, observar la naturaleza es otra forma de encontrar equilibrio.

“El que tiene oportunidad de tener un lugar donde mirar el sol, mirar el cielo, esta luna creciente... Estar atentos a la naturaleza en la cual vivimos también es importante para calmarnos e ir con el ciclo natural”, expuso Eda.

Acomodarnos al vaivén, no sobresaltarse por el futuro lejano, puede sonar difícil en la práctica, pero en las maneras más simples se encuentra la calma.