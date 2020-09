Enfermeros de Pozo Azul asistieron a una parturienta Mbyá  - El Territorio Misiones

Miércoles 16 de septiembre de 2020 | 09:40hs.

Pasadas las cinco de este miércoles, personal de Salud que se encontraba de guardia en el Centro de Atención Primaria de Pozo Azul, recibieron el pedido de traslado de una embarazada de la comunidad Tekoa Arandú. Mientras era derivada al Samic de Eldorado debió ser asistida en la ambulancia, donde gracias a la vocación de servicio del personal, nació un varón.En tiempos de pandemia donde el personal de salud está en constante riesgo de contagio y si bien en Pozo Azul no se registran casos positivos de coronavirus, el alerta es constante por la corta distancia a la que se encuentran de la frontera seca con Brasil, por lo que, realizar este tipo de asistencia para que una vida llegue al mundo, resulta una enorme satisfacción, al tiempo que una vez más, la urgencia pone de manifiesto la necesidad inmediata de contar con un centro de salud mejor equipado.En lo que va del año, ya son más de diez los partos realizados en ruta, en el CAPS o en la vivienda, por las distancias para el traslado, en este caso hasta el samic de Eldorado porque en las demás localidades cercanas como por ejemplo San Pedro, no se realizan partos en el hospital.Lo positivo del panorama, es la predisposición y vocación de servicio de enfermeros, como Sofía Giménez, que no mide esfuerzos para brindar a la parturienta todo lo que está a su alcance, haciendo magia con recursos muy limitados. En esa oportunidad ayudó a que una mujer de la comunidad aborigen Tekoa Arandú diera a luz a su sexto hijo, en este caso un varón.Luego continuaron con la derivación hacia el samic donde fueron atendidos y ambos gozan de buena salud.