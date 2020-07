Enfermedades fronterizas

Por su forma geográfica, el Estado de Paraná rodea como un casquete el extremo norte de la provincia de Misiones. Su lado occidental se mete a modo de cuña en la unión de los ríos Paraná e Iguazú y forma parte de la triple frontera con nuestro país y Paraguay. Del otro lado hacia el este, limita con el Estado de Santa Catarina a la altura del Municipio de Bernardo de Irigoyen, el terreno más oriental de la República Argentina, y única porción de frontera seca que nos une al Brasil. Del resto fronterizo nos separa el agua.Frente al municipio de Bernardo de Irigoyen se erige su homónimo brasileño, Dionisio Cerqueira, más allá Barracón, ambos pueblos integrados por comuniones afines. Solo perturba la paz pueblerina aislados acontecimientos, como la llegada en tropel de fuerzas sanitarias mandadas, o por Buenos Aires o por Brasilia, a cerrar la frontera cuando brota alguna enfermedad infecto-contagiosa en uno u otro lado, como esa vez que brotó la aftosa en Argentina en el año 2000, y Brasil cerró la frontera con tanquetas del ejército brasilero apuntando ridículamente nuestro lado geográfico.Por esa humillante demostración de poder, el Intendente de Bernardo de Irigoyen de entonces, realizó un raid de denuncias públicas en medios periodísticos, pero nadie en Nación atendió al Intendente, pues no era época de calendario patrio ni de elecciones. Ignoraba que a los confines de la Argentina periférica se la recuerda cuando se vota y en cuatro fechas magnas a elegir, el 17 de agosto, el 20 de junio, el 25 de mayo o el 9 de julio y cuando se inaugura una escuela.Su voz en el verano misionero sonó como el que clama en el desierto, y encima la población con la afrenta de las tanquetas apuntándoles a sus cabezas. Una ridiculez desmesurada entre países hermanos. Más que seguro, fue la propuesta de algún político bandeirante influido por el enano fascista que solemos llevar adentro, para demostrar su patriota intervención en los controles fronterizos.No obstante, ese episodio ridículo, toda la zona ofrece un calidoscopio de costumbres al uso fronterizo que va desde la forma de hablar, el portuñol, hasta el trueque comercial del avío diario, inclusive del conchabo. “Eu trabalho en Bernardo e moro en Dionisio”. La frontera seca permite cualquier tipo de intercambios.Del lado brasilero la explotación porcina en gran escala contrasta con la explotación familiar de las chacras misioneras, cuya producción no alcanza a cubrir la demanda local. Es el escenario que estimula al contrabando de cerdos, con mayor unción en las fiestas de fin de año.Común es la vieja práctica de pasarlos caminando de noche por distintos senderitos y que al otro día amanezcan en alguna porqueriza misionera.Se torna peligroso si llevan a faenar a otras localidades, máxime cuando estalla algún foco de enfermedad zoonótica en uno u otro lado.Pero en el momento actual, una pandemia azota a la humanidad y la corriente viral llegó a Sudamérica haciendo estrago de llanto y muerte a varios países hermanos. En nuestra Argentina, pese a las falencias sanitarias y a la falta de inversión que se escamotearon por años destinado a la salud, se tomó con tiempo medidas precautorias para contrarrestar el fluido invasor del coronavirus proveniente de China, y por esa actitud madrugadora, hoy es ejemplo a nivel mundial.Párrafo aparte merece la actitud irresponsable de la República China. Produjo el Conevid 19 en sus laboratorios y se les fugó como semillas al viento, ocultándolo por días y preavisando después. Tenían la obligación de decirle al mundo lo que estaba ocurriendo y no lo hicieron, dado el estatus del laboratorio referencial de la OMS ​especializado en virus de la influenza y pandemias, y no querían perderlo. Y aunque no lo pierdan ya están desprestigiados.La ocultación más grave sucedió en la URSS en 1957 en Mayak, un centro de investigación ruso. Costó la vida de 250.000 seres humanos y la evacuación en gran escala de la población. La catástrofe recién se conoció en 1986, tres años antes de la caída del muro de Berlín. Ese mismo año se produjo el accidente nuclear de Chernóbil, uno de los más impactantes que ha sufrido Europa en el último siglo. Ocultado durante tres días, tuvo lugar en Ucrania cuando formaba parte de la Unión Soviética. Este insuceso ocurrió en la central nuclear Vladímir Ilich Lenin, y por la radiación se calcula que el páramo en que se convirtió el lugar podrá ser habitado dentro de cientos de años.Y ya en muestro lugar del mapa, la pandemia del coronavirus azotó al Brasil como en ninguna otra parte en el mundo, superando a los Estados Unidos y a la Unión Europea. Hasta el 14 de julio la epidemia viral provocada por el coronavirus que continúa expandiéndose, informó la OMS que en el país verde-amarillo se llevan observados 1.887.959 casos de infectados, 73.921 muertos y 1.213.512 recuperados. En los Estados vecinos de Misiones la situación viral es también alarmante, registrándose en Río Grande 12.250 infectados y 251 fallecidos, Santa Catarina 11.000 y 171, y Paraná 7.000 y 243. Cifras que presionan a nuestra provincia que ha tomado, por intermedio de las autoridades sanitarias locales, gran control epidemiológico en el interior provincial y con mayor dedicación en los controles fronterizos límite con Brasil, no así con Paraguay, porque es de los casos exitosos de la región en la lucha contra el mal, y por eso ya empezó con la reapertura de actividades, pues hasta ahora registra 2.980 casos de coronavirus y 25 muertes.Se entiende el nivel de protección sanitaria en Misiones, el gobernador y el vice son médicos de profesión, de ahí que, junto a sus asesores de la salud y demás integrantes proteccionistas, forman un equipo formidable de combate contra el mal, porque a este enemigo hay que combatirlo como en la guerra.Una pregunta ¿si Brasil exhibiera la situación de excelencia sanitaria de Argentina, y el nuestro el desastre brasileño, Bolsonaro, mandaría sus tanquetas?