Energías renovadas

Domingo 29 de diciembre de 2019

Arranca una dura pretemporada el jueves 2 de enero Martín Benítez y sus compañeros de plantel deberán presentarse el próximo jueves 2 enero para el inicio de la pretemporada. La idea del nuevo cuerpo técnico de Independiente que encabeza Lucas Pusineri es llevar adelante una etapa preparatoria muy exigente desde lo físico. Pusineri

quiere un equipo con mucha intensidad a la hora de ejercer presión y para eso será indispensable que los jugadores ‘vuelen’ dentro de la cancha. El gran obstáculo que deberá afrontar es la falta de tiempo. El domingo 19, Independiente disputará el primer partido oficial del año ante River, en Avellaneda.

Los dirigentes tienen todo reservado para que el plantel realice la parte más intensa de los trabajos en Mar del Plata, del 6 al 16 de enero. Pero el DT está analizando modificar la logística.

Este año 2019 que transita sus últimos días dejó sensaciones encontradas para el futbolista misionero Martín Benítez. En materia deportiva, la temporada con Independiente no fue la esperada ya que el equipo de Avellaneda no pudo conseguir ninguno de los objetivos que se había planteado.Por el Rojo este año pasaron tres entrenadores: Ariel Holan, Sebastián Becaccece y Fernando Berón, y la semana pasada se confirmó que en el arranque del 2020 el que se hará cargo del equipo será Lucas Pusineri, quien es ídolo por su pasado como jugador, pero que no tienen experiencia como DT en el fútbol argentino.El ex mediocampista recordado por su gol a Boca en el Apertura de 2002 (último título del Rojo a nivel local) tuvo un paso exitoso como entrenador en Colombia y ahora deberá demostrar lo que puede hacer desde el banco de suplentes con Martín Benítez y compañía. El misionero de 25 años, que debutó en Primera División en el 2011 de la mano de Ramón Díaz, es uno de los referentes del plantel y pretende mejorar lo hecho este último año.Pero más allá de los momentos buenos y malos del año en su carrera como futbolista profesional, Martín Benítez también vivió situaciones personales que quedarán marcadas para siempre en su memoria. Una de ellas, y quizá la más importante, fue su casamiento con su esposa Luz, con quien tiene una hija llamada Ambar.A la boda, que se realizó en Posadas a mediados del mes de diciembre, acudieron una gran cantidad de jugadores del Rojo que tiene una relación de amistad con el futbolista posadeño que inició su carrera en La Picada.Justamente el club que lo vio nacer como futbolista en Villa Cabello le dio otra de las grandes alegrías del año a Tin. Es que Benítez pudo estar presente cuando el Tren del Oeste se consagró campeón de la tercera edición de la Copa Posadeña luego de ganarle la final a El Brete en cancha de Brown.En este contexto, alternando momentos buenos y malos a lo largo del año, Martín Benítez se encuentra en Posadas disfrutando de sus familiares y amigos estos días previos al inicio de la pretemporada con Independiente, que arrancará el 2 de enero.“El 2019 fue un año que comenzamos con muchas expectativas. Siempre que arranca la pretemporada, uno sabe que está en un club grande y tiene que pelear todo lo que afronta. Lamentablemente no se pudo lograr, pero estoy tranquilo porque el equipo dejó todo en cada partido. Podría ser mucho mejor este fin de año, pero, bueno, el fútbol es así, se gana y se pierde”, analizó el posadeño lo que fue el año del Rojo, que no pudo pelear por el título en la Superliga 2018/2019 de la mano de Ariel Holan y tampoco consiguió la clasificación a la Libertadores 2020 en el primer semestre del año.En la segunda parte de este 2019 llegó Becaccece (ahora será técnico de Racing) y el panorama no cambió demasiado. Es que los Diablos Rojos de Avellaneda sólo pudieron avanzar hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana, quedaron eliminados en la misma instancia de la Copa Argentina a manos de Lanús y se encuentran 15° en la actual Superliga, a 11 puntos del líder Argentinos, aunque con un partido menos.De todos modos, y a pesar de haber tenido un rendimiento discreto junto al equipo a lo largo del año, Martín Benítez recargó energías en Posadas durante este periodo de descanso por las fiestas de fin de año y se ilusiona con cambiar la tendencia en 2020.“Ahora arranca un año nuevo y con un entrenador nuevo. La ilusión es la de poder dejar a Independiente lo más arriba posible”, se esperanzó el futbolista que está dentro de la lista de jugadores apuntados para emigrar del Rojo. Según medios mexicanos, Benítez está en los planes de Los Pumas de la Unam, uno de los clubes más importantes del país del norte. También hubo rumores de un posible paso al fútbol de los Estados Unidos.Martín Benítez no descartó ninguna posibilidad, aunque remarcó que tiene contrato con Independiente hasta 2021. “Yo tengo contrato hasta el 2021 y si me toca irme será porque le va conviene al club y a mí. Y si no es así siempre estoy orgulloso de poder vestir la camiseta de un club tan grande como Independiente”, remarcó el jugador que salió campeón con Rojo en el Maracaná en la Copa Sudamericana de 2017.Desde aquella época de festejos con Ariel Holan en el banco de suplentes las cosas cambiaron y la dinámica del fútbol actual hizo que ahora sea el turno de Lucas Pusineri, un entrenador joven con sentido de pertenencia en el club que seguramente buscará sacar lo mejor de Martín Benítez.Con respecto a la llegada del nuevo DT, Benítez manifestó que: “A Pusineri lo conozco de su etapa como jugador. Es un ídolo del club que se merece estar donde está. Sé también que en Colombia le fue muy bien y ojalá pueda darle a Independiente lo que el club se merece”.En otro tramo de la charla con El Territorio, Martín Benítez se refirió acerca de lo que fue su casamiento con su esposa Luz. La emotiva celebración se llevó a cabo en el Complejo La Aventura y estuvieron presentes amigos, familiares de la joven pareja y una gran cantidad de jugadores del actual plantel de Independiente que no se quisieron perder la fiesta en la capital misionera.De esa manera el jugador y su esposa sellaron su amor ante los invitados y ante la presencia de su pequeña hija Ámbar.“Fue una fiesta muy linda en la que estuvieron todas las personas que uno soñaba que estén en ese momento. Fue muy importante para Luz y para mí. Tengo una familia hermosa y le doy gracias a Dios por eso, porque fue un regalo muy lindo que me dio en esta vida”, aseguró.Y para finalizar habló sobre el amor que siente por la tierra en la que nació. Como lo hace casi todos los años, Benítez eligió pasar sus vacaciones en Posadas, donde aprovecha para pasar tiempo junto a sus familiares y amigos.Y otra de las citas imperdibles cada vez que está en Misiones es ir a alentar a La Picada, club en el que se inició como futbolista y que este fin de año le regaló una doble alegría con el título conseguido en la Copa Posadeña por el equipo masculino y el campeonato que conquistó el conjunto femenino, que se consagró en el primer torneo Oficial de la Liga Posadeña con Dara, la hermana de Martín, entre sus filas.“Durante las vacaciones estuve sólo en Posadas. Como eran pocos días, aprovecho al máximo para poder recargar energía con mi familia y amigos. Estoy enamorado de Posadas y siempre disfruto muchísimo de poder venir acá”, destacó.“Estoy muy contento porque también pude estar en la cancha cuando La Picada se consagró campeón de la Copa Posadeña y del Oficial Femenino”, completó.