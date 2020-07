Endurecen medidas de prevención en San Pedro

Martes 7 de julio de 2020 | 22:00hs.

El Comité de Crisis de la capital de la Araucaria se reunió este martes para tratar y dejar sentado en acta las distintas normas sanitarias vigentes en el marco de la pandemia mundial por el coronavirus.En este sentido, reforzarán los controles en los accesos inhabilitados, recomiendan el uso de la aplicación Misiones Digital, disminuyen los días de actividades físicas y los comerciantes que no respeten los horarios y medidas de bioseguridad, serán clausurados.De acuerdo al acta 09/2020, recuerdan a toda la población que rige la cuarentena obligatoria hasta el 20 de julio inclusive y quienes estén dentro de las actividades exceptuadas, se les recomienda utilizar la aplicación Misiones Digital. Desde la fecha se incrementarán los controles en los accesos cerrados y en caso de observar al infractor se procederá al secuestro de la moto o vehículo. En el puesto de control en el único acceso habilitado se registrarán los ingresos y las salidas que se realizan con el fin de visitar a familiares, el mismo deben poseer la mencionada aplicación y los visitantes deberán comprobar el vínculo familiar que manifiesteEn lo que respecta el horario comercial, es de lunes a sábados de 8 a 19 horas y domingos de 8 a 12, quienes incumplan con el horario o alguna medida de bioseguridad establecidas para disminuir el contagio, serán clausurados. En cuanto al sector gastronómico, continúan con el servicio de delivery, hasta las 23 sin restricción de días. Las personas mayores de 60 años no pueden estar frente al comercio.Durante la reunión recalcaron que se encuentra vigente la Ley Provincial que establece la obligatoriedad para el uso de tapabocas y todas las medidas de bioseguridad, tantos para la circulación en la vía pública como para los comerciantes, siendo los propietarios de los comercios habilitados son los responsables de hacer cumplir la distancia entre clientes.En cuanto a las actividades físicas, se suspendieron los días de semana, solo se encuentran habilitadas las caminatas y las salidas en bicicletas, solo podrán hacerlo los fines de semana y los feriados en los horarios de 14 a 17. Hasta el 20 de julio del corriente año el comité no prevé aperturas de nuevas actividades deportivas.