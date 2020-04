Endurecen controles para evitar ingreso de personas a Misiones

Jueves 30 de abril de 2020 | 08:00hs.

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

La confirmación de circulación comunitaria de coronavirus en la provincia cambió el panorama de situación por completo. En los límites entre Corrientes y Misiones los controles se volvieron más duros que antes, al igual que en los pasos fronterizos con Brasil.

Ayer El Territorio unió la capital misionera con el puesto Centinela instalado en San José y constató que el tránsito de camiones se ralentizó por las estrictas inspecciones.

La fila de camiones para entrar a la tierra colorada superaba en horas de la siesta los tres kilómetros y los transportistas coincidían en que Misiones es una de las provincias que más controla a los trabajadores del volante antes de entrar.

“Vengo desde Elena, Córdoba, y voy a Alem con mosaicos”, comentó Agustín Santana mientras esperaba cumplimentar los controles de rigor. El trabajador del volante no pudo ocultar su preocupación al tener que salir a las rutas del país y ver que “hay mucha gente que no toma conciencia. Lo veo todo el tiempo y en todo el país. Gente paseando como si nada pasara”.

Por miedo aseguró que “no uso baños en las estaciones de servicio. A veces estoy días sin bañarme, duermo en el camión y hace 19 días que salí de casa y no vi más a mi mujer y mi hijo”.

Otro de los transportistas, Víctor Maslovski, que une frecuentemente Santo Tomé, Corrientes, con Montecarlo, contó que la ruta está tranquila para trabajar pero igualmente prefiere dormir sobre el rodado. Comentó que a la ciudad correntina no le permiten ingresar y debe dejar la mercadería en la entrada y otro transportista la recoge. “Uno tiene miedo, mi familia tiene miedo por mí, pero hay que seguir trabajando”, dijo y pidió a la gente que tome los cuidados y se resguarde siempre y cuando puedan hacerlo.

Alejandro Cardozo trabaja desde hace años entre Posadas y Virasoro, Corrientes, transportando lácteos. El hombre coincidió en que se trabaja bien pero ahora los controles “en Centinela están más fuertes. Y me parece bien que así sea”.

“Ojalá la enfermedad no llegue fuerte acá, eso es lo único que pido. Todos los días cuando llego a casa dejo mi ropa afuera y me baño antes de saludar a mi hijo y mis padres. Tengo miedo por ellos, por contagiar a mi familia”, sostuvo.

Además de transportistas ayer había residentes y no residentes que pretendían entrar a la provincia. Entre ellos estaba Blanca Giménez, una mujer de Buenos Aires que vino en taxi para asistir a su hija que tiene problemas de salud. En diálogo con este medio la mujer y el taxista se mostraron sorprendidos por los controles ya que, según dijeron, en ninguna otra provincia del Litoral los habían frenado como aquí. Antes habían pasado por Entre Ríos y Corrientes pero sin mayores problemas. Mientras esperaban saber si iban a poder entrar o no las autoridades le dijeron a la mujer si estaba en conocimiento de que tenía que hacerse el hisopado y que eso se realiza en un laboratorio privado de la capital misionera, con un costo de $6.000. Si aceptaba sería escoltada por personal de seguridad hasta el laboratorio. El taxista, en tanto, debía dejar a la mujer y salir de Misiones ya que no tenía autorización para permancer y si optaba por quedarse debía permanecer aislado catorce días.

Otra pareja de jóvenes oriundos de Puerto Esperanza contaron que tampoco fueron controlados en ninguna provincia. “Acá recién nos pararon. Nosotros venimos desde Buenos Aires, allá trabajábamos pero se cortó todo y por eso nos volvimos a Misiones. Tenemos los papeles y esperamos que nos dejen entrar”, señaló la joven mientras esperaba los chequeos de rigor.

Por su lado, el personal de Salud apostado allí indicó que los transportistas y cualquier otra persona que busque entrar “debe completar una declaración donde le preguntamos de dónde vienen, a dónde van y se les pide un número de teléfono. También se les toma la temperatura y se le pregunta si tiene algún otro síntoma y toda esa información se carga al sistema online. Si se detecta algún febril o con algún otro síntoma automáticamente se activa el protocolo”.

En otras partes de la ruta y los ingresos a la capital misionera había instalados operativos cerrojo de la Policía misionera y las fuerzas federales para controlar cualquier situación irregular.