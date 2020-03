Endurecen controles en fronteras, aeropuertos y terminales

Miércoles 18 de marzo de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

El cierre total de entradas y salidas argentinas con países del exterior impacta de sobremanera en Misiones, con el 90% de superficie rodeada de fronteras. La habitualidad del cruce se ve resentida con las medidas que tanto el gobierno nacional como el provincial han impuesto con la intención de prevenir la propagación del Covid-19.

En este sentido, además de los controles dispuestos por Migraciones y Aduanas y el cierre total de los centros de frontera que comenzó a concretarse en la madrugada de ayer, la Policía de la provincia se encuentra abocada a reforzar la inspección de quienes circulan por la tierra colorada. Para el mismo fin se conformó el Comando Unificado (ver Comando...).

Por ese motivo, las fuerzas de seguridad, así como la de Misiones, endurecieron el accionar en las últimas horas y ya se encuentran apostadas en los 31 pasos fronterizos, cinco pasos interprovinciales, aeropuertos, terminales de ómnibus y terminales de transferencia.

Los agentes -con barbijos y guantes- realizan un contralor exhaustivo, pidiendo identificación y constatando que quienes circulen no tengan síntomas de la enfermedad, o bien, no vengan de lugares de riesgo, cuya posterior cuarentena sea inminente.

Cabe recordar que los servicios de balsa en las comunas lindantes con Brasil y Paraguay han sido suspendidos. En Bernardo de Irigoyen, al ser frontera seca, el control es más complejo, aunque los vecinos ya van tomando conciencia de la importancia de la no circulación (ver Irigoyen rompe...). Asimismo, desde Yacyretá comunicaron que el paso que une Ituzaingó, Corrientes, con Ayolas, Paraguay permanecerá cerrado por quince días.



Control exhaustivo

El ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, explicó que la labor que llevan adelante los policías de la provincia responde a un refuerzo de los organismos migratorios y de Aduanas.

“El contralor tiene que ver fundamentalmente con advertir circunstancias que podrían llegar a ser casos sospechosos de coronavirus, de manera tal de poder dar intervención a las autoridades de salud y especialistas para ver sobre el caso, qué medidas tomar y qué protocolos activar, o no”, expresó en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

Indicó que, en este caso, la Policía tiene la función de retén, puesto que se advirtieron situaciones en los pasos fronterizos que no se deberían haber dado.

“La medida fue más que acertada, en el transcurso de estos días se detectaron casos sospechosos. Ayer pasaron el puente internacional (Roque González de Santa Cruz) dos personas que no deberían haber ingresado porque eran extranjeros y se los volvió a su lugar de origen. Entonces el control que ejerce la Policía de la provincia junto al área de Salud en este sentido es muy importante, pues refuerzan los controles para evitar el traslado de personas que puedan llegar a ser portadoras de virus”, adujo Pérez.

En tanto, apuntó que “el virus no se traslada si no se traslada la persona. Apelamos a tener conciencia de que nos enfrentamos a un enemigo invisible, que no mata en el caso de que el sistema de salud no colapse, que es lo que pasó en los países de Europa”.

“Las pandemias se controlan con conductas sociales y debemos comenzar a cambiar nuestros hábitos para poder controlar esta pandemia. En tanto y en cuanto la curva de contagio no sea exponencial, y sea aplanada, el sistema de salud va a responder”, añadió.



Documentación

El ministro de Gobierno aseveró que el control consta de un pedido de documentación, de manera de acreditar si es un turista o se traslada a su lugar de trabajo. Además se constata si es alguien que tiene síntomas.