Encuentros culturales en suspenso

Domingo 7 de junio de 2020 | 02:00hs.

Por Belén Spaciuksociedad@elterritorio.com.ar

Con información de corresponsalías Montecarlo y Oberá

Luego de la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara al Covid-19 como pandemia mundial, la lista de cancelaciones de eventos, festivales y espectáculos ha ido en constante aumento. Estudiantina, festivales y ferias provinciales y nacionales, y otras tantas actividades continúan en suspenso hasta tanto la situación no mejore.En primera medida se cancelaron o reprogramaron aquellos que se iban a realizar durante las primeras semanas de cuarentena, tales como la Fiesta Provincial del Teatro, suspendida en marzo pasado, o la Fiesta Provincial del Té, que suele ser en mayo.Sin embargo, con el correr de las semanas, otros tantos eventos se fueron cancelando o reprogramando sin fechas estimativas.Pero el efecto pandemia se extiende incluso mucho más allá de los meses que dure la cuarentena, ya que la mayoría de las fiestas se organizan con suficiente anticipación. De manera que los eventos que tradicionalmente son en el último semestre también corren riesgo de no celebrarse este 2020.“El panorama es preocupante, complicado. No le vemos una salida cercana a la situación”, comenzó Joselo Schuap, secretario de Cultura de la Provincia, en diálogo con El Territorio, respecto a la situación sanitaria que enfrenta Misiones al considerarse una provincia con circulación comunitaria de coronavirus. “Creo que es pronto para hablar de fechas, tenemos pocas novedades para dar respecto a la apertura de actividades culturales. Porque todo depende de cómo evolucione el contexto. Está todavía complicada la situación, hay casos en la provincia y la realidad nos va marcando día a día”, agregó.Teniendo en cuenta el panorama, los referentes de la Murga de la Estación explicitaron que este año no se realizará la tradicional festividad de San Juan, evento que convoca a cientos de personas a disfrutar de juegos y desafíos. La celebración se realiza siempre en vísperas del 23 de junio, Día de San Juan. Pero este año ya se canceló.Otra de las actividades que debió suspenderse fue la prefiesta del Inmigrante. Además de la presentación de las candidatas a reina y todas las actividades de cada colectividad. El panorama no es alentador y hasta el momento lo más probable es la reprogramación de la fiesta para noviembre o principios del año próximo, siempre y cuando el contexto lo amerite. “Hoy vivimos otra situación. En julio volveremos a reunirnos con los presidentes de las colectividades y el jefe comunal, Carlos Fernández, para analizar si sale este año una edición de la fiesta”, explicó Juan Hultgren, presidente de Federación de Colectividades. “Si llegamos a definir que se realice en noviembre será diferente porque habrá restricciones en el ingreso a cada casa típica y en el servicio de gastronomía. Y a nivel artístico solamente serían espectáculos con una grilla local y provincial”, agregó Hultgren.“Creo que no estamos en condiciones de llevar adelante la fiesta por la situación que estamos viviendo. Sería arriesgarnos a sufrir problemas económicos o de salud”, dijo Norma Morales, presidente de la casa paraguaya. “Los integrantes de nuestra colectividad creemos que el mundo entero está pasando una situación especial. Deberíamos esperar y recobrar fuerzas para una nueva edición el año que viene”, coincidió Gloria Miguel, presidente de la colectividad Portuguesa.Así como Oberá, Montecarlo también debió prorrogar actividades y cancelar eventos.Para julio, en pleno receso invernal, la Asociación Promotora de Turismo y Cultura, tenía programada la segunda edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza Artesanal, pero ya decidieron suspenderla.En cuanto a la Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor, prevista para octubre, se venía trabajando en el armado del programa de actividades y exposiciones desde el año pasado, teniendo en cuenta que este 2020 la fiesta cumple 30 años. Pero desde la Asociación manifestaron que todo depende del avance del virus y las medidas sanitarias que tome el gobierno. La principal preocupación radica en que suspender la fiesta no sólo afectaría el funcionamiento del parque Vortisch, sino también a muchos productores, floricultores y orquideófilos.En Posadas la situación no difiere a la del resto de la provincia. Y, sin certezas pero con muchas probabilidades, estiman que los eventos más convocantes no se harán. “El Festival Nacional de la Música del Litoral y la Estudiantina son de los más emblemáticos. Ambos necesitan muchos meses de organización”, detalló Benito Del Puerto, director del área de Cultura y Turismo Municipal.La Estudiantina, a esta altura del año, seguramente ya tendría avanzado su proyecto de temáticas, diseños de vestuario, carrozas, y sobre todo ensayos de cuerpos de baile y bandas de música. Sin embargo, no ha sido posible.“Una idea de la Secretaría es realizar los carnavales 2021 juntamente con la Estudiantina suspendida este año. Sería una buena oportunidad para que los estudiantes no se queden con elsabor amargo de no haber tenido su Estudiantina”, detalló el referente haciendo hincapié en la probabilidad de que el evento no se realice este año.Por otra parte, pese a que el Festival del Litoral es en noviembre, las posibilidades de que no se lleve a cabo este año, también son muchas. “La organización de este evento debe hacerse con mucha anticipación. Armar una grilla de artistas para tres o cuatro noches de festival implica negociaciones y contratos que ya deberían estar resueltos”, explicó Del Puerto.El Festival involucra también a diseñadores de escenografía, ballets, empresas de iluminación y sonido, que deberían estar comprometidos ya con la realización del evento. “Una sola noche de festival incluye a por lo menos 150 trabajadores. A todo esto sumamos el público, ya que el anfiteatro tiene capacidad para unos 7000 espectadores. Entonces, aun con protocolos sanitarios, es más que improbable su realización”, aclaró el director, dejando en claro, además, que las alternativas streaming no serían una opción para este tipo de eventos.Finalmente, insistió en que esta situación es solamente transitoria: “Debemos proyectar para un futuro precioso, potenciado, mejorado en todos sus aspectos. Todo volverá a estar bien”.