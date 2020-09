Encuentran un buzo del menor que es buscado en San José - El Territorio Misiones

Domingo 20 de septiembre de 2020

A tres semanas de la misteriosa desaparición de César Tizato, el adolescente de 15 años que no regresó a su vivienda en la localidad de San José, el hallazgo de una prenda de vestir del joven reanimó el espíritu de quienes están encargados de la búsqueda del menor.Se trata de un buzo de color oscuro, el cual fue ubicado el jueves a la siesta por integrantes de la Dirección Homicidios, cerca de una propiedad abandonada y en una zona de vegetación y por la cual atraviesa el cauce de un arroyo.Según trascendió por fuentes de la pesquisa, dicha prenda fue encontrada en cercanías a un sector de lagunas de Los Laureles, en el campo La Rosita.Las fuentes consultadas comentaron a este matutino que si bien la prenda no fue descripta en un primer momento durante la denuncia policial, fue reconocida por la propia madre del adolescente.A raíz de esto se profundizó el rastrillaje en el lugar del hallazgo, aunque hasta ayer por la tarde no habían trascendidos más hallazgos similares en la zona.César Tizato salió de su casa en el barrio Pindapoy de San José hace exactamente tres semanas junto a un conocido con la intención de ir a pescar.Pero este último, según su aporte ante la Policía, regresó solo a su hogar luego de que el menor se quedara con otros tres desconocidos que hasta el momento no fueron identificados.Intervienen en la búsqueda efectivos de la Unidad Regional de Apóstoles, con apoyo de integrantes de las Dirección Homicidios, División Búsqueda de Personas, dependencias de las Unidades Regionales de Oberá, Leandro N. Alem y Brigada de Canes.El menor es de tez morena, delgado, mide 1.55 metros de altura, cabellos cortos negros y al momento de su desaparición, vestía una campera negra con capucha, pantalón negro, alpargatas del mismo color y llevaba una mochila rosa.Cualquier dato que pueda dar con el paradero del menor, se solicita informar a las líneas gratuitas de emergencias 911/101.