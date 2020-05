Encrucijada colorada

Martes 12 de mayo de 2020 | 07:00hs.

Las producciones streaming se potencian como una de las mejores alternativas para paliar la situación de encierro y aprovechar el tiempo libre durante la cuarentena.En ese marco, una de las propuestas misioneras estrenadas recientemente es La Encrucijada. Se trata de una serie web, la tercera en la provincia, rodada en Posadas con un elenco completamente misionero.La apuesta gira en torno a un producto que consta de diez capítulos, cada uno con aproximadamente 10 minutos de duración, en los cuales se entrecruzan varias historias. El hilo de la trama es el espacio en el que ronda la historia: un bar posadeño. Allí, la vida de diez individuos, sin que lo sepan, llega a un punto de inflexión en una misma noche. “A partir de ahí, no volverán a ser las mismas personas”, adelantó Aarón Lértora, guionista y codirector de la serie, en diálogo con El Territorio.Historias de amor, venganza y odio se entrecruzan en los episodios que permanecen disponibles en el sitio transmedia.unam.edu.ar/laencrucijada, así como también en la canal oficial de Youtube @LaEncrucijada. Y lo novedoso de la historia es que el espectador puede optar en qué momento arrancar.“Subimos el producto completo a los dos sitios para que cada observador pueda elegir a partir de qué capitulo quiere comenzar a mirarla. Son diez historias particulares e individuales que se entrecruzan en un mismo contexto”, contó Lértora. Al tiempo que resaltó que la apuesta reúne comedia, drama y thriller entre otros géneros.La Encrucijada es el primer trabajo de este tipo que realiza el equipo de Victoria González (productora), Aarón Lértora (guionista) y Nahuel Coutinho (director). Pero, además de quienes permanecen a la cabeza de la apuesta, la producción contó con la participación de 25 actores y actrices y una apuesta de escenografía, maquillaje, iluminación, fotografía y musicalización, entre otros rubros.El proyecto se inició en los laboratorios del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (Iaavim). Luego, resultó ganador del Premio INCAA Fomento a la TV y otros medios, correspondiente al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y finalmente, se filmó en noviembre de 2018.“Todo empezó en julio del 2017, cuando nos centramos en la investigación de la historia y, una vez que ganamos el premio, comenzamos a buscar el equipo: hicimos castings, locaciones y buscamos un ambiente acorde a lo que teníamos pensado, entre otras cuestiones de precisión y producción. Una vez completos, empezamos a trabajar muy duro, no podíamos perder tiempo”, recordó el guionista.“La previa fue lo más complejo de todo. Además, teníamos esa cuota extra de que se trataba de nuestro primer trabajo y dimos lo mejor de nosotros. Trabajamos mucho y muy duro por este desafío”, agregó.En cuanto a la propuesta de escribir y filmar para el formato streaming, Lértora detalló que “por un lado es un desafío, porque hay que adaptarse a los tiempos y los códigos, que son diferentes a la televisión tradicional. Y a la vez es divertido, porque nos permite jugar, es casi un ejercicio de estilo. La mezcla de géneros nos obliga a ser flexibles pero a la vez a no alejarnos mucho del estilo propio que pensamos para la serie”.En consonancia, el director de la serie se mostró muy contento por haber logrado el objetivo y además, por la calidad del producto final. “Pudimos completar lo que nos propusimos. Esperemos que a todos les guste porque nos esforzamos mucho por sacar la serie adelante”, precisó.“Fue una muy buena experiencia, traté de sacar el mayor provecho para también crecer personalmente y a la vez para aprender del gran equipo que formó parte de esto”, añadió.Por otra parte, destacaron que el estreno se llevó a cabo en un contexto provechoso para apostar a la producción local: “Me parece que era el momento ideal para estrenar”, resaltó Victoria González haciendo alusión al contexto de aislamiento.“Nos parece que es un buen momento para que se vea la serie, queremos brindarle al público algo nuevo y que se puedan entretener y distraer un rato de la situación difícil que hoy nos toca, y así aportar nuestro granito de arena desde nuestro lugar y desde lo que hacemos”.