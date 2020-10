Encontraron un helicóptero de la bonaerense en un operativo narco - El Territorio Misiones

Viernes 9 de octubre de 2020

Un operativo antidroga ordenado por la Justicia paraguaya en un hangar de la localidad de Arrayán, situada cerca de Areguá y Luque, causó alarma en las autoridades argentinas, ya que hallaron un helicóptero ploteado con la inscripción del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (PBA).De acuerdo con informes de medios paraguayos, el allanamiento terminó con dos hombres detenidos y otras ocho aeronaves incautadas.Según fuentes oficiales, el helicóptero que estaba pintado con colores y la identificación del Ministerio de Seguridad bonaerense corresponde a una nave que fue alquilada hasta octubre de 2019 a una empresa privada.El equipo aéreo se utilizó en PBA para el Operativo Sol de la temporada de verano 2018/2019 y fue restituido a sus propietarios hace un año.Rápidamente, el ministro de Seguridad de PBA, Sergio Berni, salió a aclarar que la nave no forma parte de la flota oficial bonaerense.“Por lo poco que vi es un Robinson y me da la impresión de que es uno de los que utilizaba la ex gobernadora Eugenia Vidal, por ejemplo, para recorrer las playas durante los Operativos Sol. Es decir que creería que pertenece a una empresa argentina que le alquilaba esos vehículos. Desde que asumió (el gobernador) Kiciloff, ese contrato quedó sin efecto y hemos arreglado nuestros propios helicópteros”, dijo el funcionario.Según comentó a su turno el comisario Pedro Cosme, el operativo de captura se concretó luego de informes de inteligencia: se secuestraron unas nueve naves con patente paraguaya más el mencionado helicóptero, que tiene la matrícula LV-GWK.Desde el área de legales del organismo argentino le remitieron toda la información: el contrato, los números de la operación y la matrícula del vehículo de transporte (LV-GWK) que rentó la Provincia el año pasado.El aparato secuestrado en un operativo antidrogas y otros dos similares se usaron en la última temporada para el traslado de agentes y para la custodia en las ciudades de la costa de Buenos Aires. Eran tres Robinson R-44 que fueron cedidos temporalmente por una compañía especializada, explicaron en Seguridad.La investigación de la causa por tráfico de estupefacientes que terminó en el hallazgo de estas aeronaves está a cargo de los fiscales Alicia Sapriza y Marcelo Pecci.Por su parte, el ex ministro de Seguridad Cristian Ritondo admitió que “tres helicópteros fueron alquilados a una empresa privada para el operativo Sol” en la costa Atlántica argentina, entre 2017 y 2019. Este helicóptero LV-GWK pertenecía a la empresa Beech Flying, que rentó aeronaves durante la anterior administración provincial y nacional.Uno de los socios de la firma es Leonardo Spokojny, un empresario que fue investigado -luego la causa fue desestimada- por intentar cruzar en 2018 a Uruguay, desde Gualeguaychú, en su camioneta 4X4 con nueve obras de arte sin su correspondiente documentación. Las pinturas, una de ellas del artista Benito Quinquela Martín, fueron secuestradas por personal de la Dirección General de Aduanas (DGA).Spokojny explicó La Nación que “el helicóptero fue enviado a Paraguay en marzo de 2019, cuando estaba cumpliendo un contrato con la provincia de Buenos Aires, para ser reparado en ese país, porque los costos eran menores”.Y agregó: “El helicóptero quedó allí porque se venció el permiso anual y no había repuestos para hacerle la reparación. Nunca voló en Paraguay”.Según informó ayer el diario La Nación de Paraguay, la investigación es parte de operativos ya abiertos por la Unidad Especializada del Crimen Organizado y una vez terminada la intervención se brindarán detalles de lo hallado. Por ahora, se sabe que hubo dos personas que quedaron involucradas en el delito.