Encontraron a Mujikha, el cantante de trap, acribillado en su auto

Domingo 7 de junio de 2020

Diego Fabio Mujica no tenía antecedentes ni vendía droga, aunque en sus videos y fotos de Instagram, en la piel de “Mujikha” se mostraba en tono trapero rodeado de armas y balas. El pasado jueves fue acribillado en su auto por un hombre que lo interceptó y escapó. Pero la noticia trascendió a los medios recién en la noche del viernes.Su novia lo encontró muerto dentro de su Volkswagen Gol Country bordó, en la calle Cerrito al 2800. Cuando la policía revisó la escena notó que un arma reposaba en el regazo del trapero. El homicida no le dio tiempo a usarla.El músico de 24 años había logrado cierta fama en redes sociales. “Atrevido”, su trap más popular, lleva 133.728 reproducciones en Youtube.Mujikha coqueteaba con el mundo criminal no sólo para las cámaras. Detectives que trabajan en su caso aseguran que tenía amigos vinculados al narcotráfico y no descartan que haya cometido algún robo.La policía de Santa Fe ya tendría el nombre del asesino: se trata de una persona que salió de la prisión de Coronda hace dos semanas y buscó venganza tras una discusión con el trapero en redes sociales. “Mujikha lo bardeó y lo fue a buscar”, resumieron los investigadores a TN.com.ar.El origen de la disputa estaría en Instagram. En la plataforma, la víctima y el homicida intercambiaron mensajes que, tras el caso, fueron eliminados.Según pudieron reconstruir los investigadores, Mujikha estaba sentado adentro de su auto, cuando se le puso a la par otro vehículo, del que bajó un hombre con el que cruzó unas palabras.Inmediatamente, esa persona extrajo un arma y disparó a quemarropa contra el trapero, tras lo cual escapó en el auto en que había llegado.El joven, que vivía a metros del lugar desde hacía un mes, fue encontrado muerto en el asiento del conductor por su novia y vecinos que salieron al escuchar los disparos.El cadáver tenía múltiples heridas de arma de fuego en la zona del tórax y la policía científica secuestró de entre sus piernas un arma de fuego calibre 22 y una vaina servida en el interior del auto, por lo que presumen que habría intentado defenderse del ataque.Asimismo, en la vía pública fueron secuestradas unas 10 vainas servidas calibre 9 milímetros, señalaron los informantes, y precisaron que habrían sido disparadas con una pistola con cargador de 30 municiones, que funciona como ametralladora.Además de su pasión por la música trap, Mujikha entrenaba boxeo en un club de barrio de Rosario, de modo amateur, y en su cuenta de Instagram había subido fotos con el campeón argentino Marcos “Chino” Maidana, oriundo del norte de Santa Fe.El crimen del joven es investigado por la fiscal de homicidios dolosos de turno en Rosario, Marisol Fabbro, quien ordenó varias medidas, entre ellas el relevamiento de las cámaras de seguridad del lugar que apuntan a determinar la mecánica del hecho e identificar al autor, su cómplice y el auto en el que se movilizaban.