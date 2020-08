Enacom ratificó el congelamiento de precios - El Territorio Misiones

Sábado 29 de agosto de 2020

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) ratificó ayer que los precios de los servicios de tecnologías y comunicaciones (Tics) -que comprende a internet, telefonía y TV paga- quedan congelados hasta el 31 de diciembre próximo en base a los valores implementados en julio pasado.En un comunicado, el Enacom dijo que la medida “no requiere aclaración ni reglamentación alguna”, debido a que empresas del sector enviaron facturas con incrementos bajo el argumento de que el DNU que fijo el carácter de servicios públicos todavía no fue reglamentado.“En caso de que los usuarios reciban una factura con fecha posterior a la indicada y con un incremento aplicado, la empresa tendrá que emitir una nota de crédito con la diferencia correspondiente en la siguiente facturación”, precisó la dependencia oficial.La ratificación se produjo luego de que diversas asociaciones de consumidores salieran a advertir que las empresas del sector enviaron las facturas a pagar en septiembre con aumentos en sus valores.El presidente de la Asociación de Defensa de los derechos de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bassano, dijo a Télam que “tenemos casos de todas las empresas” y recomendó “el pago del mismo valor del mes anterior”.“Hay empresas que no quieren aceptar el congelamiento”, dispuesto por el decreto de necesidad y urgencia, agregó Bassano.Ante la consulta de Télam, en la empresa Claro aseguraron que sus facturas fueron enviadas sin aumento, mientras que en Movistar estaban discutiendo el procedimiento.“A partir de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20 se suspende, en el marco de la emergencia sanitaria del Covid-19 y de manera excepcional, cualquier aumento o modificación de precios de telefonía móvil y fija, Internet y TV paga, desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020”, precisó el Enacom en un comunicado.La dependencia oficial remarcó que “esta medida, dispuesta por el artículo 4 del citado DNU, se encuentra operativa y no requiere aclaración ni reglamentación alguna”.