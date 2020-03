En Virasoro brindan asistencia a los camioneros

Jueves 26 de marzo de 2020 | 17:51hs.

La crisis por la pandemia mundial del coronavirus trajo aparejada una serie de medidas restrictivas que van desde el aislamiento en cuarentena hasta prohibiciones o restricciones para quienes deben circular las rutas del país para que no exista desabastecimiento, en este caso los camioneros que en la mayoría del país no pueden detenerse, no se les vende comida y tampoco se les permite el acceso a un sanitario. Pero también de esta crisis se puede rescatar cosas positivas como ser la solidaridad y que se haya despertado el lado humanitario de las personas.









Desde el día de ayer en el control del acceso sur de Virasoro se les paraba a los camioneros y se les preguntaba si habían comido algo, en muchos casos la respuesta fue que "no", incluso hubo casos que manifestaron que desde alrededor de 24 horas que no habían comido, muchos incluso pedían agua. A estos trabajadores del volante se les invitaba a detenerse y se les brinda una bandeja descartable con comida y una porción de pan junto a un cubierto descartable. También se les informa que para los Argentinos hay un sanitario disponible para el aseo personal en la terminal de ómnibus local, la cual permanece cerrada al tráfico de colectivos.





A los camioneros que llegan con cargas para abastecer a Virasoro se les permite comer en el lugar y a los que van de paso se les entrega la vianda y continúan el viaje. Incluso se les brinda la vianda a camioneros extranjeros y en algunos casos traen abastecimiento desde sus países a la Argentina y en otros llevan desde nuestro país hacia los suyos.





El intendente Emiliano Fernádnez dispuso que personal municipal cocine y sirva las viandas, en tanto el personal dispuesto sobre ruta en colaboración con la policía son los que más allá de los controles pertinentes informan y acercan la ración a los camioneros.





"Hay que rescatar el profesionalismo y educación de los policías provinciales para atender y controlar a quienes transitan las rutas argentinas, junto a ellos codo a codo trabajan los inspectores municipales y agentes de salud municipal. También se han sumado personal de otras dependencias municipales, personal jerárquico con el intendente a la cabeza y también algunos concejales que hacen turnos reemplazando a personal que lleva varias horas en la ruta", indicaron.





El intendente Fernández, el Vice Darío González, secretarios, directores y concejales como Solmoirago, Amado, Carvallo, Alderete y Ganduglia son algunos de los que se suman todos los días para el trabajo conjunto que llevan adelante. Todos coinciden en que hay que apoyar y acatar las directivas que hoy están centradas en el Ejecutivo, incluso autorizado por una ordenanza.

Desde el Municipio de Gobernador Virasoro, por medio de sus autoridades se tomó la iniciativa de brindar una ración de alimento, agua y también acceso a sanitarios a los camioneros. La iniciativa la tomó el titular del Departamento Ejecutivo Municipal y fue apoyada por funcionarios y Concejales que también se sumaron a colaborar junto a los agentes municipales y la policía de Corrientes.