En una semana, Misiones reportó ocho nuevos casos de coronavirus

Domingo 7 de junio de 2020 | 00:00hs.

Después del lapso de 24 días que tuvo la provincia de Misiones sin contagios de coronavirus, volvió a presentar desde el 28 de mayo hasta ayer una seguidilla de nuevos infectados. Es así que en la última semana se registraron ocho nuevos casos de Sars-CoV-2, tal es el nombre específico del virus.El último parte epidemiológico difundido ayer por el Ministerio de Salud Pública arrojó dos nuevos contagiados de esta enfermedad que tiene en vilo al mundo. Se trata de dos mujeres de Posadas, de 29 y 27 años, que permanecen en aislamiento domiciliario bajo estrictas medidas de bioseguridad.El parte no arroja, además de lo detallado arriba, más precisiones respecto a los nuevos casos ni si tienen nexo epidemiológico. No obstante, detalla que se descartaron 28 casos, que son cinco los pacientes externados y cuatro permanecen internados.Los pacientes que están bajo internación son el hombre de 93 que se encuentra en el sanatorio Boratti y tres de los cuatro confirmados en la jornada del viernes: un paciente masculino de 63 años de Campo Viera, que tiene una patología oncológica, el joven de 24 años de San Vicente que padece tuberculosis, ambos internados en el Samic de Oberá; y por último, una mujer de 58 años de Puerto Iguazú que está internada en el Samic de esa ciudad, que se había sometido a una cirugía otorrinolaringológica en Buenos Aires. Todos ellos permanecen estables y bajo medidas de bioseguridad.Respecto a los hombres que están internados en Oberá, ambos se mantienen estables y hasta el momento no se logró determinar con exactitud los nexos epidemiológicos, según confirmó Héctor González, director del nosocomio.El joven de 24 años, presenta buena evolución, se halla clínicamente estable y sin apoyo de oxígeno.El segundo internado de 63 años, ayer se hallaba estable, pero su cuadro es más complejo que el primero. Precisamente, por tratarse de un paciente oncológico que se realizaba su tratamiento en el área específica del Hospital Madariaga de Posadas, desde un primer momento se sospechó que podría haberse contagiado por contacto directo con la médica (caso confirmado 26 en la provincia) del mismo centro asistencial que también dio positivo por coronavirus, al igual que su pequeño hijo (paciente 27).De todas formas, en diálogo con El Territorio, González reconoció que por el momento “no hay nexos claros en ninguno de los dos pacientes”.Respecto al paciente de 63 años, indicó que “no hay un nexo claro, porque supuestamente el señor estuvo el 15 de mayo en el Madariaga, pero no lo vio la doctora. Es bastante confuso el nexo, no se relaciona mucho. Después hay versiones de que lo visitó gente de Buenos Aires, pero nada concreto ni confirmado”. En tanto, señaló que el hisopado practicado a los familiares del sexagenario dio resultado negativo.Asimismo, mencionó que “tampoco es claro en nexo del joven de San Vicente. Según el paciente estuvo siempre en San Vicente. Pero también hay versiones de que estuvo con gente de Brasil, pero tampoco se confirmó”.Por otra parte, el jueves en la Ciudad de las Cataratas se registró un caso dudoso de Covid-19. Se trata de una mujer de 40 años que tenía una cirugía programada y por protocolo se realizaron los estudios. Sin embargo, según las fuentes consultadas el reactivo no pudo confirmar o descartar el caso es por ello que la paciente permanece aislada en el hospital internada en el sector destinado para pacientes Covid-19.El médico Mauricio Reartes, director asistencial del nosocomio, confirmó que por esta situación, once personas del hospital -entre enfermeros, personal de limpieza, entre otros-, que tuvieron contacto con la mujer permanecen aisladas preventivamente hasta conocerse el resultado definitivo.“La semana pasada estuvo en el Hospital Madariaga, donde se le realizó un estudio. La llevamos nosotros y después la trajimos con la ambulancia”, sostuvo.Fueron ocho los casos que dio a conocer el Ministerio de Salud Pública en la última semana. Estos corresponden a un joven de 28 años, reportado el martes 2, que se desempeña como camillero en el Hospital Pediátrico de Posadas. El jueves se comunicó el caso del hombre de 31 años que tiene nexo con el paciente masculino de 93 años. Los dos permanecen con aislamiento domiciliario.El viernes, en tanto, fueron cuatro los infectados informados en el boletín epidemiológico de salud: un hombre de 63 años de Campo Viera y un joven de 24 años de San Vicente, ambos internados en el Samic de Oberá. También se cuentan a una mujer de 58 años de Iguazú, internada en el Samic de la localidad, y un hombre de 40 años de Posadas que cumple con el aislamiento domiciliario.Los ocho infectados de la semana se completan con el caso de las dos mujeres dados a conocer ayer.