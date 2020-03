En una semana hubo casi mil febriles con sospecha de dengue

Vacuna en Paraguay con indicaciones

En Paraguay comenzó a circular hace algún tiempo la vacuna contra el dengue. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del país vecino se difundió una serie de requisitos a tener en cuenta para aplicársela. Su nombre es Dengvaxia, fue elaborada por el laboratorio Sanofi Pasteur y cubre los cuatro serotipos de la enfermedad, no obstante, la vacuna no garantiza una inmunidad total, sino que disminuye la severidad del cuadro en caso que se contraiga. Se administra en tres dosis, una cada seis meses, y está indicada a personas de 9 a 45 años que hayan tenido dengue con “absoluta certeza”. Si se aplica a personas que no tuvieron la enfermedad podrían desarrollar un cuadro grave.