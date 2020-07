En una hora se acabaron las entradas para el auto cine en Oberá

Martes 21 de julio de 2020 | 18:45hs.

Hoy por la mañana anunciaron en conferencia de prensa en la Dirección de Cultura municipal y en el terminó de una hora, se terminaron las entradas para ir a disfrutar del auto cine en el autódromo de la ciudad de Oberá.“Este sábado se podrá disfrutar en el autódromo del “Autocine Oberá” a partir de las 20. Los interesados en participar, deberán inscribirse previamente”, explicaron los organizadores y a la hora hacían llegar un mensaje de WhatsApp que no había más cupo para ir a ver el evento que por primera vez se realiza en la capital del monte.Además teniendo presente otras experiencias en la provincia, en Oberá, podrán ingresar hasta cuatro personas por vehículo, si son del grupo familiar conviviente. En caso contrario el máximo será de tres por vehículo y se proyectará la película nacional “El robo del siglo”.Las puertas del autódromo estarán abiertas desde las 19, el inicio de la función que será a las 20. Para ingresar al predio será obligatorio generar el pasaporte electrónico de la app “Misiones Digital”.Se podrá llevar alimentos y bebidas (no alcohólicas) dado a que en el predio no habrá servicio de gastronomía ni de bebidas.