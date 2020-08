En un año detectaron más de 400 indocumentados en Misiones

Sábado 1 de agosto de 2020 | 08:20hs.

Aunque parezca insólito, en la provincia continúan existiendo indocumentados. Sólo el año pasado el Registro Provincial de las Personas detectó a 412 personas que no tenían Documento Nacional de Identidad (DNI), señalaron a El Territorio.Si bien continuamente el organismo recorre con operativos toda la provincia, el número aún sigue siendo elevado, aunque ya no tanto como tiempo atrás cuando se podían detectar más de mil personas sin DNI por año. En algunos casos se trata de casos que pasaron la mayor parte de su vida sin documentación, lo que se traduce en el no reconocimiento de sus derechos.Así, el organismo hizo en 2019 un total de 67 demandas de inscripción tardía en distintos operativos recorriendo las localidades del interior misionero. A su vez en la Delegación de la Chacra 32-33 se hicieron 50 de ciudadanos de distintos barrios de Posadas.A esa misma oficina llegaron otras 295 demandas que se concretan en las delegaciones de toda la provincia. Todas hacen un total de 412 expedientes.Y a veces también aparecen personas con partida de nacimiento pero que nunca generaron el DNI.De esta forma el organismo difundió días atrás el caso de Antonio, que logró su primer documento a los 100 años de edad. "Siempre pedimos perdón por llegar tarde. Seguiremos intensificando nuestras tareas para así poder erradicar el flagelo de los invisibles y reinvidicar sus derechos plenos y humanos", explicaron desde el organismo.En esa línea, desde 2016 se avanza en el programa Indocumentados Cero, un plan estratégico para agilizar las inscripciones tardías. La iniciativa consiste en generar una partida de nacimiento y DNI para aquellas personas que jamás existieron para el sistema. La modalidad del trámite cambia, básicamente, en que el Registro de las Personas presta un servicio que antes no estaba previsto.Anteriormente el trámite podía extenderse por largos años, siendo la principal barrera la falta de asesoramiento gratuito, teniendo en cuenta que los demandantes son de baja instrucción en la mayoría de los casos.Ahora el ciudadano puede salir del Registro con la demanda en la mano y la presenta en el Juzgado de Paz de donde reside.Otra arista que hizo que descienda el número de nacimientos que no se denuncian es que la Provincia habilitó años atrás oficinas de inscripción de recién nacidos en hospitales y sanatorios.Patricia Rodríguez (30) es una de las tantas personas que, por distintas razones, no posee documento. La mujer nació en Paraje Semillera a manos de una partera. Sus progenitores en ningún momento registraron su nacimiento, viviendo indocumentada estas tres décadas, carencia que le bloqueó muchos derechos. Pero hace tres años esta productora rural comenzó los trámites para obtener su DNI, sin embargo sigue en la impaciente espera.Rodríguez actualmente reside en Picada Márquez, Pozo Azul, y hace tres años, mediante el apoyo de su esposo Miguel comenzó a tramitar su primer DNI.Desde el principio supo que la gestión no sería sencilla, se empeñó en conseguir y presentar cada uno de los documentos solicitados en el Registro de las Personas de San Pedro, ya que en aquel entonces Pozo Azul no era municipio. Pasaron tres años y lo último que supo es que el expediente ingresó a la Dirección Nacional de Migraciones y desde ese momento no recibió novedades.La mujer desconoce cuál es la razón por la que sus padres, Ana Pereira, ya fallecida, y Carlos Rodríguez, no tramitaron el DNI. Pero estima que tiene que ver con la distancia a la que se encontraban de la zona urbana y lo difícil que resultaba movilizarse.“Nací en la casa de mis padres y no me anotaron, después que me casé mi marido insistió en realizar mi documento. Hace tres años que estoy luchando con eso y no puedo recibir el DNI. Tenerlo es una necesidad, porque somos pobres y para estar mejor el documento es lo primero que se necesita”, indicó Patricia.La falta del documento torna la vida de Patricia, única entre los diez hermanos que no tiene DNI, muy difícil. No puede acceder al sistema educativo y a otros tantos beneficios, como la Asignación Universal por Hijo para sus pequeños.