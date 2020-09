En trágico incendio falleció Elsa Serrano, ícono de la moda - El Territorio Misiones

Viernes 18 de septiembre de 2020

Referente de la moda, en especial de los 90, Elsa Serrano forjó un imperio sobre su nombre, que a pesar de perder peso tras el cierre de su Maisón, en 2001, continuará vivo en la industria de la indumentaria y el corazón de sus colegas.“Primero estuvo Gino (Bogani). Yo empecé en el 75 y (Roberto) Giordano en el 73. Era una época en la que no éramos tantos en este mundo. Por supuesto que había boutiques, pero no éramos muchos. Ahora hay muchos, son tantos que ni yo los conozco”, señaló la diseñadora en una entrevista de hace un año. Ayer, tras conocer la noticia de su trágica muerte, toda la esfera de la moda se hizo eco, en especial su amigo Benito Fernández.“En ocho meses generamos una amistad adolescente que no tuvimos en 30 años”. “Nos conectamos de una manera increíble. Hablábamos todos los días”, continúa y califica a su colega y amiga como “una persona maravillosa. Hablábamos todo el tiempo, a veces, incluso, hasta tres veces por día”, graficó el diseñador, con la voz quebrada por el fallecimiento de Serrano.La diseñadora de alta costura Elsa Serrano, quien vistió a primeras damas argentinas y celebridades que incluyen a Norma Aleandro, Sophia Loren y Joan Collins, murió en un incendio en su apartamento de Buenos Aires. Tenía 73 años y su muerte se debió a asfixia por humo, tras un incendio que se originó por un cortocircuito según arrojaron los datos técnicos, conocidos ayer por la tarde.Los modistos Benito Fernández y Laurencio Adot, la cantante Lucía Galán y Zulemita Menem, hija del ex presidente argentino Carlos Menem (1989-1999), fueron algunos de los que lamentaron su fallecimiento en redes sociales.Serrano, cuyo verdadero nombre era Elsa Romio, nació en Italia y llegó a Argentina con 9 años.Comenzó su carrera a fines de los 60 y su despegue se produjo con su esposo Alfredo Serrano, un empresario textil junto al cual se convirtió en un referente de la alta costura.“Vengo de Calabria. En la intendencia de mi pueblo me quieren mucho, justamente me llamaron la semana pasada porque me dieron un premio. Siempre dicen ‘los dos más importantes del mundo son Gianni Versace y Elsa Serrano’. Nosotros no somos del mismo pueblo pero sí de Calabria”, aclaró en una de sus últimas entrevistas.Con sus creaciones, trazó un concepto estético de lo que el imaginario colectivo recuerda como los años 90 en la Argentina. Diseñó los vestidos de novia de Susana Giménez con Roviralta y de Claudia Villafañe con Maradona. También vistió a Norma Aleandro para los premios Oscar, a María Lorenza Barreneche, esposa del presidente argentino Raúl Alfonsín (1983-1989), Mirtha Legrand, Joan Collins, Gina Lollobrigida y Sophia Loren.Tras su dolorosa crisis en 2001, alejada de aquellos momentos de brillo y alta exposición, se dedicó a colecciones más pequeñas y encargos a pedido. Entonces su nombre, siempre asociado a una colección, al glamour noventoso y la noche, a tailleurs o a vestidos de novia volvió a ser eso: la identidad de una mujer con más de cuatro décadas de trabajo.A Benito le cuesta hablar de su amiga en pasado. La describe como una “persona deliciosa, generosa como ninguna, con un humor y una educación impresionante”. “Tengo 60 años y desde los 20 que no hacía una amistad así. El vínculo que teníamos era como el que uno hace cuando es chico. Es increíble lo que tuvimos en tan poco tiempo. Fue muy raro lo que nos pasó. Yo la sentía tan cercana...”, contó.También Laurencio Adot, la cantante Lucía Galán y Zulemita Menem, hija del expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999), fueron algunos de los que lamentaron su fallecimiento ayer en redes sociales.Su última aparición televisiva fue a principios de este año en “Corte y confección”, pero debió distanciarse con la pandemia del coronavirus por ser paciente de riesgo.Le sobreviven tres hijas, una de ellas fue quien confirmó su muerte.