En septiembre habría nueva licitación para el gasoducto - El Territorio Misiones

Jueves 20 de agosto de 2020

Por Daniela Cortés Corresponsalía Buenos Aires

Un nuevo llamado a licitación para construir la red troncal del gasoducto del Nordeste Argentino, popularmente conocido como Gasoducto del NEA (GNEA), sería lanzado durante los primeros días del próximo mes.Formaría parte del paquete de 60 medidas con las que el gobierno nacional espera reanimar la economía argentina pos pandemia.Esta megaobra, anunciada en 2003, consiste en una red troncal subterránea que permite traer gas natural desde Bolivia hasta las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones.Significa un gran paso para las poblaciones de dichas jurisdicciones que deben abastecerse con gas envasado en garrafas, siendo la única región del país que no cuenta con el servicio de gas natural por redes.Es una obra tan necesaria como postergada, que hasta la fecha fue anunciada con bombos y platillos por diferentes gobiernos, pero nunca llegó a concretarse.“Esta vez es diferente porque sabemos que se trata de una obra estratégica para el desarrollo de esa región argentina y en la pospandemia necesitamos mover la maquinaria productiva de todo el país”, señaló a El Territorio una fuente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación que conduce Matías KulfasSegún la mencionada fuente oficial, el llamado a licitación pública será lanzado en la primera quincena de septiembre con la intención de lograr una adjudicación en octubre y poder llegar a fin de año con los trabajos reiniciados.Con ese objetivo estuvo trabajando un equipo técnico de Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (Iecsa) que es el organismo que fusionó a la ex Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) y Emprendimientos Energéticos Binacionales.Los pliegos que contienen las condiciones del nuevo llamado a licitación ya están redactados y guardados para que desde la Casa Rosada se decida finalmente la fecha de su presentación en sociedad.El Gasoducto del NEA es uno de los mayores proyectos de infraestructura del país que tiene sus obras paralizadas en el noroeste salteño desde hace 19 meses.La empresa Servicios Vertúa, encargada de esa parte de la red troncal, se retiró en diciembre de 2015, con los trabajos ejecutados a medias, y dejó alrededor de 125 kilómetros de tuberías abandonadas en los montes salteños.Además, con el contrato rescindido y la obra en estado de abandono, comenzaron a producirse robos de cañería y de material que actualmente investiga la justicia.No obstante, otros tramos de esa obra, que están en manos de otras empresas privadas, siguieron ejecutando parte de sus obligaciones. Pero a grandes rasgos se trata de una obra parada que ahora el gobierno nacional de Alberto Fernández quiere resucitar.Según pudo averiguar este medio, la licitación que se lanzará en septiembre buscará que la firma que gane ese concurso, revise la obra ya realizada, es decir los kilómetros de tubería ya enterrada para asegurar que su estado sea óptimo.De la misma manera, instará a que se completen los tramos faltantes para lograr un gasoducto troncal que nace en el norte de Salta, desde donde conecta con el gasoducto binacional Juana Azurduy que trae el gas natural de Bolivia, atraviesa la provincia de Formosa y baja desde la capital formoseña cruzando Chaco y Santa Fe hasta Coronda.A la altura de la ciudad de Resistencia, el plano de la obra, muestra el cruce por el río Paraná para ingresar Corrientes donde sigue en línea recta hasta Posadas.Cuando a finales del mes de mayo, el ministro Kulfas mantuvo una reunión por videoconferencia con los senadores que integran la Comisión de Economías Regionales manifestó que “estamos tomando todas las acciones necesarias para reactivar la obra del Gasoducto del NEA cuanto antes”.En esa oportunidad, el ministro Kulfas había destacado que “hubo problemas, sabemos que ha tomado estado público, que hemos perdido algunos materiales, que hubo robos de caños necesarios para realizar la obra, pero estamos trabajando para terminar esa obra que está inconclusa”.Luego, en la misma linea, el funcionario nacional explicó a los legisladores de la Cámara Alta que “esa obra le va a cambiar la fisonomía a las provincias del NEA, va a permitir que actividades que hoy tienen un determinado nivel de costo, mejore la competitividad, puedan producir de manera más eficiente o que puedan haber nuevas inversiones de actividades que hoy no son viables y que se van a tornar posibles cuando el insumo del gas esté presente”.