En Santo Tomé abrirán causas penales a todos los que participen en fiestas clandestinas - El Territorio Misiones

El fin de semana Santo Tomé fue noticia por una populosa fiesta clandestina que se realizó en el barrio Estación. En esa oportunidad hubo pocos demorados: dueño de casa y el responsable de la discoteca, quedaron imputados.





Anoche se registró otra reunión con las mismas características, que tenía alrededor de 45 invitados, en el barrio 74 viviendas, en la cual tuvo intervención la policía y se abrió una causa penal. Pero a diferencia de la anterior fiesta, en esta se identificó a todas las personas que allí estaban al momento del ingreso de la policía. Hubo menores involucrados, que serán citados a declarar. Lograron escabullirse unas 15 personas, los demás fueron identificados.





“Anoche hubo otro procedimiento policial en el barrio 74 viviendas, y se identificó a 32 personas, se habrán dado a la fuga entre 15 y 20 personas por los muros, los techos, y los 32 identificados se los imputará en la medida que sean imputables, conforme a la edad, porque tenemos menores y mayores, tenemos personas que van de los 12 a los 20 años, en una casa de la manzana 397, concretamente. Los menores, aunque no sean imputables, van a ser citados con sus padres haciéndoles conocer a los padres los hechos. La policía calcula que habría aproximadamente 45 personas en la fiesta clandestina”, señaló el fiscal de instrucción.





En relación a lo ocurrido el fin de semana, Cabral dijo: “hubo una estampida de concurrentes, lo que impidió que puedan ser aprehendidas esas personas, por la poca cantidad de efectivos policiales que estaban en el operativo. Se logró aprehender a algunos, y en base a eso identificamos al: organizador, dueño de la discoteca, dueño de casa, y está en plena etapa de investigación. Están siendo investigadas e imputadas, no procesados todavía”.





No obstante, el fiscal afirmó que “existe ahora un cambio de acción que ya lo empezamos a implementar por orden de Fiscalía General que es la que nos imparte instrucciones. Nosotros veníamos con una política para las reuniones clandestinas de imputar a los organizadores, al dueño de casa, al dueño de la discoteca, a todas las personas que formaran parte de la organización. Y ahora vamos a proceder a imputar a todas las personas concurrentes, se los van a incluir en la causa penal en calidad de imputado. Se hace como cuando es un delito infraganti, que está siendo cometido, la policía puede actuar en ese sentido”.





El fiscal señaló que se está trabajando en aumentar la cantidad de personal policial, “se va a organizar mejor esto para evitar digamos, porque últimamente se han propagado este tipo de fiestas clandestinas y resultan un peligro en la medida en que llegara a ingresar el virus a Santo Tomé y rápidamente podría propagarse”.





Por otro lado, Cabral dijo que reciben denuncias todo el tiempo, tanto de personas, como de instituciones, y a todas las personas se les inicia una causa penal. “Hay camioneros que vienen, que van hacia Chile, que tienen que cumplir, y no lo hacen. Existe una desatención generalizada en gran parte de la sociedad, no quiere cumplir, no le importa, no miden el peligro, no se dan cuenta que si hubiera una persona que tuviera el virus se propagaría rápidamente. Como que nos relajamos. Este tipo de inconductas son los que van a provocar el problema, los que van a provocar la estampida del virus. Es como que la policía tiene que andar de niñero de cada persona”.

