En San Pedro se habilitaron tres días a la semana y primó la incertidumbre

Martes 12 de mayo de 2020

La cuarta etapa de cuarentena obligatoria comenzó con incertidumbre y calles repletas en San Pedro. El sábado, el Comité de Crisis, firmó un acta en el que dispuso que en el municipio los nuevos rubros podían trabajar a puertas abiertas los martes, jueves y sábados.Sin embargo, no se informó que las tiendas y zapaterías debían esperar la aprobación del protocolo.Esta situación generó confusión y derivó que muchas de las firmas abrieran pese a la falta de confirmación de apertura. Ello ante la necesidad de volver a funcionar luego de más de 50 días de parate.A diferencia de semanas anteriores, la presencia de personas en la calle fue mayor. La posible apertura de comercios generó un importante movimiento, independiente a que sólo abrirían las puertas los martes, jueves y sábado de 8 a 18.De acuerdo al acta confeccionada por el Comité de Crisis, con fecha del sábado, ayer sólo debían abrir los comercios y servicios exceptuados semanas anteriores.Sin embargo, el panorama fue distinto. La mayoría de las tiendas y zapaterías abrieron sus puertas. Lo mismo para mueblerías, imprentas y locales de venta de electrodomésticos.Esta situación obligó a personal de la Municipalidad a recorrer los comercios y advertir que no debían abrir en una jornada que no correspondía.“Tiendas y zapaterías deben esperar la autorización del protocolo de sanidad que vamos a aplicar por parte del gobierno provincial y el Concejo Deliberante, los días serán martes, jueves y sábado”, indicó el intendente Miguel Dos Santos.Los comerciantes, por su parte, mostraron incertidumbre sobre la normativa y decidieron abrir las puertas por la angustiante situación por la que atraviesan.En lo que respecta la atención al público, no tenían conocimiento detallado del protocolo para el sector zapatería y vestimenta, adaptando medidas como uso de barbijo, alcohol en gel y atención reducida.En una de las tiendas consultadas, la mayor demanda tuvo que ver con prendas de vestir para niños.“Abrimos porque necesito pagar el alquiler, ya llevamos más de un mes con las puertas cerradas, no recibimos información sobre cómo sigue esto, no tenemos el protocolo, tratamos de tomar los recaudos que conocemos hasta ahora, pero nuestra situación no da para más”, fue lo que coincidieron los propietarios consultados por este matutino.En lo que respecta a los controles, en San Pedro continúa habilitado sólo un ingreso a la localidad, donde se realiza desinfección de vehículos y personas que provengan de otras localidades, como ser transportistas o sampedrinos que regresan a su domicilio, ya que sólo se permite el ingreso a personas que acrediten el domicilio en la Capital de la Araucaria.Otro de los controles fijos está abocado a los camioneros y se encuentra sobre ruta nacional 14, ambos funcionan todo el día, indicaron.La situación se aclaró recién en horas de la tarde, cuando finalmente el municipio recibió la autorización para que las tiendas puedan abrir desde hoy junto a los demás rubros mencionados.En este sentido, una de las medidas tiene que ver con exhibir productos en la vereda o galería de los locales, lo que esta prohibido.Esta es una de las tareas que se encuentra dentro del protocolo de sanidad para evitar la propagación del coronavirus, además establecerán por ordenanza municipal la obligatoriedad del distanciamiento social y el uso de barbijos, medidas que si bien están vigentes mediante decretos provinciales, no recibe el acatamiento por parte de toda la población.“Queda terminantemente prohibido utilizar la vereda para exhibir cualquier tipo de productos, en esos lugares hay mucho manoseo sin ningún protocolo de seguridad, quienes no cumplan con esta medida serán clausurados. Pedimos a la gente que haga su autorización porque endureceremos los controles y solo circularán quienes cuenten con el salvoconducto”, manifestó el alcalde de la Capital de la Araucaria.