En San Pedro no se permiten reuniones al aire libre y endurecen controles - El Territorio Misiones

Martes 8 de septiembre de 2020 | 11:30hs.

Así como otros municipios, en San Pedro, se endurecerán los controles y medidas por temor a la llegada del Coronavirus que no sólo preocupa por la cercanía de la frontera con Brasil, sino por las localidades que presentaron casos positivos durante la semana última. Es por ello que desde el municipio informan que no están habilitadas las reuniones o encuentros al aire libre y cualquier actividad que se realice en días y horarios no establecidos se procederá a la clausura del local.Luego de algunos episodios que generaron indignación como los dos atropellos que sufrió el portón ubicado sobre el acceso en calle Araucaria, que por momento sigue habilitado solamente la mano de salida, desde el Comité de Crisis junto al intendente Miguel Dos Santos, confirmaron que no se habilitó ninguna actividad nueva y que luego de recibir reclamos, realizarán severos controles en locales que están incumpliendo con los protocolos sanitarios, días y horarios, fijados para el funcionamiento.Así también no se habilitó ningún tipo de reuniones al aire libre, como las que se estaban realizando los fines de semana, sin ningún tipo de medidas sanitarias sobre la colectora. Sobre el endurecimiento de controles y clausura de locales o canchas de fútbol 5, el intendente Miguel Dos Santos reiteró: “El virus está muy cerca, la circulación de personas entre una y otro localidad aumentó, queremos informar que no se habilitó ninguna actividad nueva, esta semana realizaremos fuertes controles y depende como sigue todo, podemos retroceder en la flexibilización para el fin de semana. El fútbol 5 solo fin de semana, vamos a clausuran a quienes no cumplan con lo establecido y no está permitido ningún tipo de reuniones al aire libre”.El alcalde anticipó que en caso de aumento en los casos de Covid-19 en la provincia durante esta semana, se podrían suspender actividades deportivas.