En San Pedro hubo seis detenidos y varios comercios debieron cerrar las puertas

Lunes 13 de abril de 2020 | 22:34hs.

Este lunes los sampedrinos se mostraron confusos en lo que que respecta la continuidad de la cuarentena obligatoria. Desde primeras horas se observó mucho movimiento y comercios que no están en la lista de los exceptuados dentro del DNU abrieron sus puertas, fueron más de cinco los locales que luego de ser advertidos bajaron las persianas. La jornada sumó seis nuevos detenidos.En San Pedro no se redactó un protocolo propio para flexibilizar alguna actividad o servicio que no esté incluido en lo publicado en el boletín oficial. El municipio se adhiere a la prorroga del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, Decreto Nacional N°355/2020, al decreto N°490/2020 de asueto administrativo. Continúan las restricciones en el horario de funcionamiento de los comercios habilitados; que serian de lunes a sábado de 7 a 18 horas y los domingos de 8 a 12. Mientras que el sector gastronómico solo podrá ofrecer servicio de delivery, como máximo hasta las 22, sin restricción de días, tomando todas las medidas de prevención.Continúa habilitado únicamente el acceso por la rotonda sobre ruta nacional 14, intersección con avenida Güemes donde solamente pueden ingresar a la localidad personas que acrediten el domicilio, donde desde este lunes funciona en la casilla de turismo el control de abasto.En lo que respeta el cumplimiento de la cuarentena, la población tomó conciencia mediante el arduo trabajo realizado por las fuerzas de seguridad. En la tarea de exigir el cumplimiento de la cuarentena obligatoria, entre el sábado domingo fueron cinco los detenidos, mientras que hoy lunes, incumplieron el decreto nacional, seis personas, sumando un total de 112 detenidos desde el 20 de marzo.En lo que respecta los servicios y comercios, se realizarán los controles pertinentes para que solo abran sus puertas los exceptuados, quienes deben acatarse a las medidas sanitarias, recordando a la población que es obligatorio el uso de barbijos.