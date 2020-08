En San Javier el aislamiento potenció el trabajo local y ventas comerciales

Jueves 6 de agosto de 2020

La actividad comercial y social en San Javier se percibe en leve aumento, aunque todavía con los condicionamientos de la pandemia del Covid-19. Por la ciudad es normal ver a gente con barbijo circulando por compras, haciendo caminatas o esperando en algunos negocios. En los supermercados la apertura está permitida hasta las 19 y algunas actividades como la construcción se muestran en gran dinamismo. Otros comercios, con menos público, valoran que hubo una leve mejoría en las últimas semanas.Para el Jorge Natividade, propietario del supermercado El Olam, hasta el momento la actividad comercial de su sector es muy buena. Consideró que el aislamiento terminó siendo positivo para motivar las compras en la ciudad e incluso debió contratar a más personal para atender la mayor demanda.“La verdad que estamos muy bien, desde fines de marzo cuando empezó la pandemia hemos trabajado a pleno. Nosotros tuvimos que contratar cinco personas más para atender la demanda que tuvimos. A pesar de que los brasileños no vienen más, creo que favorece mucho que la gente se queda a gastar en su localidad”, comentó.Apuntó que “ayudó que la gente que antes compraba en Oberá, Alem o Posadas, ahora se queda a comprar en el negocio local. Por eso vemos que, al menos en nuestro rubro, la demanda creció”.El empresario supermercadista explicó que abre las sucursales de su negocio de 8 a 13 y de 15 a 19. Y que la gente adoptó muy bien los cuidados necesarios, con uso de tapabocas y distanciamiento.Por otra parte, Natividade también reconoció que hay preocupación por eventuales cruces desde Brasil y el contrabando que pueda darse desde la vecina Porto Xavier. “Estamos en una zona de frontera, siempre hubo puertos clandestinos y hay temor de que pueda pasar algún caso de la enfermedad. Pero también vemos que las fuerzas de seguridad están controlando más”, manifestó.Para Gustavo Dos Santos, uno de los propietarios del restaurante Las Tres G, en las últimas semanas se registró un leve repunte de consumo. Pero explicó que están lejos del público que antes atendían.“Hubo un poco más de gente, pero todavía no volvemos a nuestra normalidad. Antes recibíamos a grupos de personas que venían a recorrer la ruta costera y paraban a almorzar o cenar en nuestro local. Había grupos de diez o más personas que hasta incluso hacían noche en la ciudad para después seguir hasta Iguazú”, comentó.Por otro lado, apuntó que la gente que llega a comer es muy respetuosa del protocolo para cuidar el distanciamiento. “La gente siempre llega con su tapabocas, nosotros ofrecemos alcohol en gel, pero en general muchos traen su propio sanitizante. Creo que hay mucha conciencia de cuidarse”, explicó.El comerciante se esperanzó con volver a recuperar el público que atendían “había gente de otras provincias que llegaba de forma frecuente a comer aquí cuando hacían turismo. Atendíamos a muchos clientes”, enfatizó.Otros comerciantes de la ciudad indicaron que hay rubros con muy pocas ventas y que apenas están subsistiendo, cómo las tiendas de ropa. “Hay compras puntuales y encima casi no tenemos mercadería porque no se consigue o nos subieron muchos los precios. Si la ropa es muy cara, es imposible después venderla”, se comentó desde un negocio.En tanto, los habitantes de la ciudad se muestran tranquilos con los cuidados establecidos.“Desde hace mucho tiempo nosotros estamos viviendo con mucha tranquilidad gracias a la gente que se cuida”, explicó Juan Carlos Trindade, quién el martes por la tarde caminaba haciendo ejercicio por la ruta 4 en San Javier.