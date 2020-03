En Puerto Leoni mil kilos de yerba mate fueron robados por un descuido

Lunes 16 de marzo de 2020 | 15:55hs.





Según se detalló desde la Policía, continuando con las averiguaciones del caso, personal de la comisaría de Leoni, procedió a la citación de Gabriel M. quién sería el encargado técnico de la empresa "Martín y Compañía" a quien se le explicó, que a simple vista, en su lote tenía el mismo trabajo de cosecha que en el lote de lugar del ilícito.







Por esa razón, realizó una declaración testimonial manifestando que la semana pasada sus empleados estuvieron trabajando en el lote que limita con el lote del damnificado y sin tener la intención se habrían pasado a las plantaciones de Víctor ya que no cuenta con divisoria de tejido perimetral.







También manifestó que quiere llegar a un acuerdo en forma amistosa y le entregaría lo cortado accidentalmente por un descuido. Horas después se hizo presente Angelo H.(hijo del denunciante) de parte de su padre Carlos Victor y dijo estar en conformidad con arreglar de manera amistosa y que ya arregló para pactar el día de la devolución de la yerba.



Carlos Victor. H.de 59 años, domiciliado en Paso del Tigre de Puerto Leoni denunció días atrás que robaron de su terreno unos mil kilogramos, aproximadamente, de yerba mate.Se iniciaron entonces las tareas investigativas, divisando que las plantas no se hallaban dañadas, por tal motivo un ingeniero agrónomo realizó pericias en el lugar del hecho y manifestó que el trabajo (viruteo) que se había realizado sobre las plantas, fue hecho por personas idóneas y que no parecía un hecho de hurto ya que la planta no presentaba daños con instrumentos cortantes.