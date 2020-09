En Posadas también hay rechazo a la reforma del liceo - El Territorio Misiones

Miércoles 30 de septiembre de 2020

La Resolución 255/2020 del Ministerio de Defensa, dictada el miércoles 5 de agosto de 2020, despertó la inquietud de algunos actores de la comunidad educativa de los liceos militares. Autoridades, presidentes de asociaciones de ex cadetes y egresados con predominancia en la sociedad advierten que el plan de reforma impulsado por el gobierno nacional intenta socavar la esencia militar, desalentar la formación de nuevos oficiales y desarticular la presencia de los graduados en el ámbito público.





Nueve liceos militares hay en Argentina De los nueve liceos militares en actividad, que reúnen a más de 2.500 cadetes, seis pertenecen al Ejército: el Liceo General San Martín (en Villa Ballester), General Paz (Córdoba), Belgrano (Santa Fe), Espejo (Mendoza), Roca (Comodoro Rivadavia) y Aráoz de Lamadrid (Tucumán). A ellos se suman los liceos navales Brown (Vicente López) y Storni (Posadas) y el Liceo Aeronáutico Militar (Funes, cerca de Rosario), que pertenece a la Fuerza Aérea.



Tres de ellos fueron creados durante la presidencia de Juan Domingo Perón y los que dependen del Ejército incorporaron en los años 90 los niveles inicial y primario, con una población adicional de unos 4.000 alumnos. Se estima que en el país hay 80.000 graduados surgidos de los liceos militares.

La intención no es nueva, desde hace varios años y en diferentes gestiones gubernamentales se refirieron a la posiblidad de avanzar en una reforma de los Liceos, basada en la “desmilitarización”. En 2013, por ejemplo, hasta hubo un abrazo simbólico de padres y docentes al Liceo Storni de Posadas en rechazo a la propuesta de reforma.Ahora, desde sectores de la formación militar cuestionan una serie de artículos de una reciente disposición del Ministerio de Defensa de la Nación. Critican, principalmente, la suspensión del carácter de los reservistas y la prohibición del uso de armas de fuego.Florencia Call, secretaria de la Asociación de Padres del Liceo Storni, dialogó con Acá te lo Contamos, por Radioactiva 100.7, y señaló que “vemos con preocupación estas resoluciones que están saliendo más que nada porque generan incertidumbre, no se entiende qué se pretende con estas medidas y nosotros estamos tratando en este momento de asesorarnos con profesionales para tener una explicación de parte del Ministerio de Defensa y que nos expliquen qué se pretende. La resolución es ambigua. Como padres del Liceo no queremos que pierda su esencia”.“Al no ser muy clara la resolución, no se entiende si le quitan a los liceístas la categoría de oficiales, por eso queremos que el Ministerio se expida más allá de las interpretaciones”, señaló.Con respecto al uso de armas, que se desliza la posibilidad de incorporar simuladores desde primero a tercer año, sostuvo que “el tema es que el Liceo no lo tiene y no sabemos si lo van a proveer de esa tecnología”.“Ya desde principios de año, el gobierno esta pidiendo a los distintos directores del Liceo que fomenten la participación en los Centros de Estudiantes, pero ya no con un tinte voluntario sino obligatorio”, sostuvo Call.“Empiezan a salir resoluciones y resoluciones de parte del gobierno de turno de cerrar los Liceos o desmilitarizar y hacerlos colegios comunes, bachilleres. En 2010, puntualmente gracias a los padres que accionaron, se detuvo la reforma”, señaló.“Hemos tenido contacto con muchos egresados, porque el Liceo genera esta camaradería, son como hermanos eternamente. Están preocupados por esta situación y tienen reuniones para saber para dónde van estas resoluciones”, manifestó.Si bien como Comisión de Padres no avanzaron en ningún instrumento legal, hubo tutores que accionaron de manera particular solictando un amparo. “Nos estamos organizando para ver qué postura tomar y por eso necesitamos más certezas”, agregó.Resolución del 5 de agosto