En Posadas, los controles se extienden ahora a los barrios

Sábado 18 de abril de 2020

Por Antonio Villalbaavillalba@elterritorio.com.ar

Con información de corresponsalías de Eldorado, Oberá, Alem e Iguazú

El pasado jueves 9 de abril el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el decreto 351/2020, por el que dio el poder “de fiscalización y control” de precios a los intendentes de todo el país. Con ello, el Ejecutivo nacional apunta a controlar el cumplimiento de los precios máximos previstos para productos esenciales y de ser necesario, como primera medida, hacer retrotraer a los comercios los valores de artículos establecidos al pasado 6 de marzo.Ayer, el Ministerio de Desarrollo Productivo anunció que renovará el lunes el programa de Precios Cuidados, con los mismos valores acordados a principio del tercer mes del año para los 310 productos que se encuentran incluidos desde los primeros días del año.Un relevamiento realizado por El Territorio en las principales ciudades, determinan que algunas administraciones están mejor organizadas y cumpliendo plenamente la misión encomendada por la Nación, en tanto en una ciudad importante como Puerto Iguazú no terminan de armar un esquema adecuado de control.Posadas, Oberá, Eldorado y Alem se encuentran entre las ciudades que avanzan en el cumplimiento del control de precios y ya emitieron sanciones y observaciones sobre sobreprecios en algunos comercios. Las administraciones comunales a través de las áreas designadas, tienen a disposición el artículo 12 de la Ley de Abastecimiento, que establece la posibilidad de requerir el auxilio de la fuerza pública, realizar allanamientos, secuestrar libros, intervenir la mercadería en infracción y clausurar de forma preventiva por tres días los locales, con posibilidad de prorrogarlos a treinta.Esta medida extrema aún no se aplicó en Misiones, pero sí la exigencia de retracción de precios y el descargo correspondiente a comercios que registraron precios mayores a los previstos en precios esenciales.En el caso de Posadas, tras las inspecciones realizadas en más de 100 comercios, “tenemos 25 imputaciones por incumplimiento de precios y 10 comercios grandes con retracción de precios“, afirmó Sebastián Gustavino secretario de Hacienda de la Municipalidad de Posadas.Recordó que para colaborar con la provincia, los inspectores municipales recibieron el asesoramiento de Defensa del Consumidor, conducido por Garzón Maceda y a partir de allí, salieron a la calle para reforzar el control y colaborar con la Dirección de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Acción Cooperativa, Comercio e Integración que administra Karina Aguirre, que a su vez intensificó las inspecciones en los comercios y según informó ayer este matutino, lograron registrar más de 200 operativos de inspecciones en distintos comercios mayoristas y minoristas de la provincia y observaron que las principales subas tuvieron origen por parte de las fábricas y proveedores.“Los controles de precios se hacen todos los días, en doble turno“, explicó el responsable de Hacienda de la Municipalidad de Posadas.Añadió que el grupo lo conforman un equipo de entre 8 a 10 inspectores, más los que aporta la provincia.Detalló que en materia de control, lo primero se comenzaron con el control de los grandes supermercados, después de los supermercados en general y en forma posterior, como ahora se está concretando un barrido por todos los comercios, incluidos los que funcionan en los barrios como el caso de quioscos.“Nosotros hacemos análisis de costos, de cómo se comporta la cadena de precios, para determinar si el comercio especula o no“, dijo Gustavino.Añadió que advirtieron que en algunos casos, se observaron sobreprecios en productos estacionales o de gran demanda por la emergencia sanitaria, como repelentes para combatir el dengue o alcohol en gel, y en estos casos, también se aplicaron algunas intimaciones.En Eldorado, desde hace varios días, inspectores municipales realizan dichos controles. Con anterioridad a la autorización dada por el gobierno nacional, el control de precios estaba en manos de la Afip-DGI quienes realizaron numerosas actas de infracción e instaron a los comercios a retrotraer los precios.A partir del momento en que el municipio comenzó a realizar los controles el personal de la Afip-DGI, suspendió los operativos en los comercios y a partir de la próxima semana, los retomaría en los distribuidores y mayoristas ya que en varias oportunidades a los comercios les era imposible mantener los precios vigentes.Oberá con precios altosLa segunda semana consecutiva de control de precios por parte de personal municipal volvió a detectar incrementos en un alto porcentaje de comercios, lo que fue informado a la delegación local de Defensa del Consumidor.Rossana Laperjuk, a cargo del departamento de seguridad alimentaria de la Municipalidad de Oberá, comentó que “en casi todos los comercios hemos detectado alguna irregularidad, como ser precios por arriba de la referencia nacional. La mayoría de las irregularidades se dan en comercios pequeños, ya que los grandes supermercados incluso tienen precios más bajos que los de referencia. Nuestra función no es sancionar, es chequear e informar a Defensa del Consumidor, organismo en el cual el comerciante puede hacer su descargo”.Desde antes de la delegación por parte del gobierno nacional de la facultad del control de precios la Municipalidad de Alem comenzó a realizar por orden del intendente, Waldemar Wolenberg, operativos en conjunto primero con inspectores de la Afip y posteriormente acompañados por personal policía que arrojaron varias actas de infracción por parte de supermercados locales,En este sentido fuentes del municipio consultadas reconocieron que “es imposible llegar en todo momento a todos los comercios habilitados para hacer cumplir, pero debemos rescatar la participación de los vecinos de Alem que se comunican a la policía para denunciar violaciones y de esta manera se realizan las verificaciones de precios máximos que de llegar a constatar una infracción los mismos serán elevadas a la justicia federal”, mencionaron.No obstante estos controles las quejas de los vecinos se reproducen a diario por las redes sociales, sobre todo en lo que respecta a los precios existentes en pequeños almacenes y kioscos de barrios.En Iguazú aún no está muy claro el procedimiento de control de precios en los supermercados, hasta el momento no se han definido los parámetros y quienes lo aplicarán.Desde el municipio indicaron que están en la etapa de organización, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de personal que se necesita para el trabajo. En tanto, los consumidores de la Ciudad de las Cataratas continúan denunciando aumentos excesivos en algunos productos de esenciales y en medicamentos, comparando precios con las demás farmacias.