En pleno auge de coronavirus, Emilia Attias recorre el mundo

Lunes 16 de marzo de 2020

Con más de 679 ciudades visitadas en 101 países y 16 temporadas ininterrumpidas al aire, Resto del Mundo es el programa de viajes más longevo de la televisión argentina. Sacando la cuenta de los vuelos que ha realizado desde su primera emisión, se calcula que le ha dado más de 30 vueltas al mundo. Un ciclo que se transformó en un clásico y que cambió la forma de viajar a través de la pantalla chica. Este año no pretende ser menos que los anteriores, aunque inevitablemente deba adaptarse a una realidad que fue modificada en todos sus aspectos a raíz de la pandemia del coronavirus.Este sábado, por El Trece, comienzó la temporada número 17 de Resto el Mundo, que por segundo año consecutivo cuenta con la conducción de Emilia Attias y, como siempre, está producido por los hermanos Hernán y Pablo Valenzuela. La vara está alta, como en todas las ediciones anteriores, aún con todos los recaudos que debieron tomarse por el coronavirus. La calidad del material y esa sensación de estar viajando en primera persona, aunque sea a través de la TV, no se negocian.“Tuvimos que adaptarnos bastante a esta nueva realidad. Nosotros tenemos una manera de trabajar en la que generamos una gran cantidad de contenido durante los viajes y hay mucho que no se ve al aire. De hecho el año pasado filmamos varios programas que todavía no salieron, así que tenemos mucho material inédito, como se dice, de parrilla. ¡Por suerte! En caso contrario estaríamos muy complicados. Hay ciudades y países a los que fuimos y que todavía no mostramos. Y, también, confiamos en que a lo largo de este semestre se va a acomodar un poco la situación”, aseguró Attias en diálogo con Teleshow, por un lado lamentándose porque debieron cancelar algunos viajes que ya tenían confirmados, aunque esperanzada por el estreno de una nueva temporada.Novedades, varias. En un aspecto más general, a raíz del brote que afecta a más de 120 países, habrá más viajes alrededor de la Argentina. “Es una decisión que me pone muy feliz -asegura la conductora- porque me parece que este es un país, y lo digo siempre, de los más lindos a nivel de belleza natural. Podemos intercalar destinos de la Argentina con otros internacionales sin ningún problema porque no desentona. Y es algo que me gusta porque mucha gente no sabe los lugares que hay en ciertas provincias en cuanto a infraestructura, servicios y gastronomía”, destacó.“Me tocó una producción muy cuidadosa porque estaba preocupada cuando explotó esta problemática. La verdad es que es un poco absurdo moverse por el planeta en este momento: todos los países están tomando sus recaudos. Por suerte tenemos programas muy buenos que ya grabamos y cuando se solucione todo tendremos que reconsiderar cómo vamos a seguir. La producción fue muy considerada y no me siento para nada expuesta”, explicó. y agregó que “Resto del mundo se destaca por tener una alta calidad de producción, no solamente desde una edición moderna, sino porque tenemos el compromiso de abordar la belleza natural de los diferentes lugares sin exagerar lo que realmente son. Somos muy estrictos cuando producimos el programa respecto al equilibrio: tiene que haber siempre imágenes de la naturaleza o de la ciudad, pero también tiene que estar cubierto con la experiencia de un argentino viviendo ahí o de un local y, afrontaralo hoy día desde la pandemia que vive el mundo es un gran desafío para todos”.