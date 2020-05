En plena cuarentena avanza la adopción de un adolescente

Martes 19 de mayo de 2020

En cifras 236 Niños, niñas y adolescentes conviven en los 22 hogares convivenciales que funcionan en la provincia de Misiones

Con información de corresponsalía Leandro N. Alem

Los sueños y los derechos buscan mantenerse a flote en plena cuarentena. La pandemia y los nuevos modos impactaron en todos los sectores, teniendo como denominador común las demoras para hacer determinadas gestiones y el uso de la tecnología.Los procesos de adopción no están al margen de esta normalidad que se impone tras el coronavirus. Miguel Molina, defensor de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, dependiente de vicegobernación de la provincia, se refirió a este aspecto dando detalles de un procesos de adopción que se efectuó vía teleconferencia, teniendo como escenario físico un hogar de Leandro N. Alem. Misiones cuenta con 22 hogares convivenciales en los cuales conviven 236 niños, niñas y adolescentes.“En términos generales, los niños que están en un hogar convivencial son los que perdieron el vínculo con su familia y están bajo medidas de protección; de todas maneras cuando hay vínculos familiares han instrumentado las llamadas telefónicas y algunos hogares que tienen internet a través de Marandú Comunicaciones, pueden hacer videoconferencia”, contó Molina en diálogo con Acá te lo Contamos, por Radioactiva 100.7.“Un proceso de adopción, en un hogar de Alem, se dio a través de videoconferencia. Así fue la comunicación entre el juzgado, el hogar y los candidatos a adoptantes. Se está usando la tecnología como todo, con los alcances y las limitaciones que tiene para dar continuidad de lo que se puede hacer en este tiempo”, señaló.“Tenemos que reconocer que después de contar con el registro de niños institucionalizados y de haber mejorado la comunicación con los juzgados e inclusive con el STJ se puso en movimiento el mecanismo de adopciones y está funcionando, quizás no en la rapidez que quisiéramos, pero hay adopciones. Ahora nos está faltando en este círculo virtuoso una ley de acogimiento familiar”, remarcó el funcionario.Se trata de un adolescente que se encuentra viviendo en el hogar de niños “Norberto Haase” de Alem, y podría ser un caso inédito si se avanza en el proceso de vinculación a través de sistemas digitales. El chico cuenta con la declaración del estado de adoptabilidad que establece la Justicia de Familia.Según pudo constatar este diario, durante la mañana de ayer los integrantes del Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones (Ruaam), que es parte del Poder Judicial de la provincia, ya habían notificado a las autoridades del hogar sobre la condición de adoptabilidad del jovencito y que los aspirantes a acogerlo en su hogar también habían cumplimentado todos los requisitos para convertirse en padres adoptivos por lo que se debería iniciar la siguiente etapa determinada como proceso de vinculación donde el adoptante inicia una relación directa, en este caso con el adolescente, para avanzar en la puesta en guarda de los nuevos padres.En este sentido, entre las partes estaban tratando de delimitar de qué manera, bajo qué formato digital y con la presencia de qué profesionales se puedan avanzar en este caso para poder otorgar, en caso de ser aprobado, la custodia del adolescente a la familia adoptante.“En los hogares tenemos las dificultades cotidianas del día a día, en un primer momento recibimos las recomendaciones de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf) para el tratamiento de esta situación de pandemia que felizmente todos los hogares adoptaron. Se redujo el personal al mínimo, estan siguiendo el proceso de no recibir visitas en los hogares. Incluso cuando familias solidarias llevan regalos, lo dejan en el portón. Así que se está cumpliendo la cuarentena”, indicó.Consultado sobre la continuidad de los procesos de revinculación familiar respondió “en principio no porque la cuarentena restringe el funcionamiento de las tareas de administración aunque tenemos una guardia mínima (...) pero debo advertir que hay familias que no estan en condiciones de albergar a un niño”.“Estamos oscilando entre dos extremos, uno es la institucionalización del niño y otro es la adopción. Ambas instituciones tienen sus ventajas y desventajas, con algunos problemas incluso en la metodología. El niño tiene derecho de adoptar una familia y a veces por cuestiones administrativas actuamos al revés, lo cual genera dificultades inclusive de niños que van en adopción y después regresar al hogar”, explicó MolinaLa ley de acogimiento familiar consiste en familias que están dispuestas a cuidar un niño pero que no quieren adoptar. “Y los hogares, son lugares, donde el niño debe estar el menor tiempo posible. Lo más preocupante es que continúan ingresando a los hogares niños muy pequeños”, se lamentó.