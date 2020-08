En Oberá se debate el cierre de dos supermercados los días domingo

Martes 11 de agosto de 2020 | 22:53hs.

En la Defensoría del Pueblo de Oberá, se reunieron dos supermercadistas y los delegados del gremio de empleados de comercio, dónde en la mesa de dialogo expusieron las posturas al respecto de la no apertura de supermercados los días domingos.



Si bien en esta época de la cuarentena extendida por el coronavirus, dos grandes supermercados de Oberá se vieron obligados a cerrar los domingos y desde la Asociación de Empleados de Comercio de Oberá, sostienen que queda demostrado que pueden vivir los empresarios sin abrir los domingos.



“La reunión entre supermercadistas y nosotros, fue una propuesta de la Defensoria, fue cordial, dónde hemos puesto cada uno la posición al respecto de no abrir los supermercados el domingo”, empezó explicando Ramón Dielo, Secretario de Asuntos Laborales de Aeco, en declaraciones a La Radio.Cada sector explicó su postura sobre el tema de la apertura los días domingos y desde el gremio, insisten que no es un tema contra las empresas comerciales, más bien en apoyo a las familias y empleados que trabajan los días de descanso, apelando a la solidaridad de los empresarios.“no hubo acercamiento por cuanto los dos supermercados están firmes en esta posición que ellos pagan el doble y que los empleados le piden para trabajar, cuestión que nosotros tenemos otras versiones, además sostienen que tendrían que despedir personal si no abren domingo, no hay mucha predisposición, según lo que pude ver de cerrar los domingos”, aseguro Dielo en Cuentas Claras.En la reunión, los referentes de los dos supermercados explicaron la forma de trabajo, entre lo que se destaca la rotación de empleados o el cumplimiento del contrato laboral, con pago doble los días domingos y que en esta pandemia cayo la recaudación, siendo difícil mantener una cierta cantidad de empleados, por la falta de apertura los días domingos.Sostienen que es bueno poder debatir los derechos laborales con los propietarios, teniendo presente que en algún momento culminara la cuarentena y regresarán a abrir los domingos, en este aspecto Dielo manifestó, “la verdad que no tenemos noticias al respeto, pero hay que ir abriendo el paraguas, porque cuando se termine lo del coronavirus, se volverá a trabajar en la normalidad y que el empleado trabaje el domingo, no es normal”.