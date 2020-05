En Oberá piden flexibilizar rubros que pueden abrir

Viernes 8 de mayo de 2020

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

“Hace un mes nos veíamos como competencia, hoy nos vemos como un equipo”, graficó Adriana Kosnicki, propietaria de una boutique, en el marco del reclamo conjunto de alrededor de 130 comerciantes obereños que pretenden la flexibilización de diferentes rubros.

Ayer, en conferencia de prensa, referentes de los autoconvocados detallaron los serios perjuicios que afrontan por las restricciones del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional en el contexto de la pandemia del Covid-19.

Explicaron que las ventas disminuyeron un 90 por ciento, lo que impide el normal cumplimiento con las obligaciones y derivó en el cierre de una docena de comercios.

Kosnicki remarcó que “el comerciante tiene una sola realidad económica: no vendo, no como, no pago mis obligaciones. Con mucha vergüenza tenemos que decir que no tenemos plata para pagar el alquiler. Por ahora, gracias a Dios, la mayoría de los locatarios están contemplando la situación”.

Los comerciantes tampoco acceden a subsidios y la mayoría no alcanza los requerimientos para préstamos, lo que agota las opciones de financiación. “Capaz que algunos todavía tenemos un paquete de arroz, de fideo y de yerba, pero muchos colegas no los tienen y están pasando hambre. Y esto puede volverse peor”, agregó.

Por su parte, Claudio Casco indicó que a pesar de las restricciones los comerciantes siguen pagando impuestos.

“Acá nadie es un carapintada ni estamos poniendo la parte material por encima de la salud. Yo tengo cinco hijos y nunca los pondría en riesgo. Lo único que queremos es trabajar cumpliendo las normas de sanidad”, subrayó.



Diálogo y consenso

Entre los argumentos expresados por los comerciantes se mencionó que hasta el momento en Oberá no se registró ningún positivo por Covid-19, por lo que coincidieron en que las medidas de prevención fueron buenas. De todas formas, cuestionaron la falta de apertura de las autoridades para flexibilizar las restricciones con los recaudos necesarios. “Si no aceptan nuestro protocolo que nos capaciten, que nos enseñen porque queremos cuidarnos y cuidar a la población. Somos personas de bien, trabajadoras y queremos abrir ya nuestros negocios porque no podemos seguir así. No somos delincuentes, queremos que nos escuchen y por eso apelamos al diálogo y al consenso”, indicó Kosnicki.

Incluso, contrastó la situación de su rubro con lo que sucede en los grandes supermercados de Oberá, donde “no hay protocolos de higiene, no hay un trapo de piso embebido con alguna sustancia para esterilizar los pies. Sólo te tiran un poco de alcohol en las manos. No voy mucho a los supermercados porque me parece que son un punto álgido de contagio”.