En Oberá los coatíes se animaron a salir a la calle

Martes 24 de marzo de 2020 | 16:37hs.

La naturaleza no descansa y toma posesión de espacios usurpados por el hombre y esta mañana en Oberá, la vecina María Rosa Altieri se encontró con un grupo de coatíes que se alimentaban al costado de la avenida de las Américas de Oberá. Algo inusual para la ciudad, pero que gracias al silencio del tránsito y a la poca circulación de personas se pudo observar a los animales.“Cuando iba a la clínica a ver a mi madre, con el permiso que tengo para poder circular, me encuentro con esta imagen, eran las 8 de la mañana, no dude en registrar y compartir en las redes”, explicó Altieri a el Territorio.Como en gran parte del mundo está de cuarentena, dónde los animales aprovechan para salir y recorrer ciudades, en la capital del monte, no quedó ajeno a esta realidad. Al bajar el nivel del ruido salieron los coatíes a disfrutar de la cuarentena humana.La zona donde aparecieron los animales silvestres es frente a la reserva natural “chachi” y todos calculan que los coatíes son de la reserva, antes no veían en la calle, pero ahora aprovecharon el silencio y salieron a divertirse.