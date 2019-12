En Montecarlo se realiza una jornada de fútbol solidario

Sábado 28 de diciembre de 2019 | 17:30hs.





Este es el sexto año consecutivo que este grupo de jugadores se reúne antes de terminar el año convocando a algunas figuras destacadas en el fútbol misionero o la zona.





En esta oportunidad a las 17:30 de hoy será el partido desafío entre Los Amigos de Roberto y Capiovi, y cuentan con la presencia de Carlos Marczuk ex jugador de Crucero del Norte, Claudio Fileppi, Roman Alles de la sexta división de Unión de Santa Fe, Ramiro Barua de Unión de Santa Fe y Kevin Weismuller de la quinta división de Colón de Santa Fe.





Las actividades se iniciaron esta mañana desde las 9 con categorías infantiles y menores de los clubes Huracán, Unión, entre otros.

El grupo de Amigos por el Fútbol, encabezado por Roberto Müller, Claudio Roda y José Allou realizarán hoy una nueva jornada de fútbol solidario en la cancha del barrio Retiro, según detalló el ex jugador y ex DT de Huracán. El ingreso es ropa y /o juguetes que se entregarán a los barrios más vulnerables.Este es el sexto año que este grupo de amigos, jugadores y ex jugadores se reúnen para hacer partidos con un fin solidario.