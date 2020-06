En Montecarlo habilitaron el canotaje en el río Paraná

Miércoles 10 de junio de 2020 | 23:15hs.

Desde el fin de semana pasado se puede realizar canotaje en el río Paraná, lo que vieron con satisfacción el grupo los chacales y aficionados a esa disciplina deportiva de la localidad de Montecarlo.









Cumpliendo con los protocolos correspondientes, algunos integrantes del grupo los chacales llegaron a la Isla Caraguatay donde hicieron un recorrido para verificar si los plantines de frutales que plantaron el año pasado están creciendo y que a futuro servirá para que se alimenten los monos y coaties que habitan la isla.





“Cumpliendo con todos los protocolos establecidos pudimos hacer el recorrido, acá está permitido desde la zona de la prefectura y girar la por la Isla Caraguatay y el horario es de 8 a 18hs. Fuimos a ver el estado de los árboles que plantamos, que por suerte están creciendo bien, y regresamos”. Conto Raúl Radke uno de los integrantes del grupo los Chacales.







Desde el grupo adelantaron que cuando esté permitido la navegación conjuntamente un grupo de Eldorado y Puerto Rico, se movilizaran con lanchas y piraguas hacia el Club de Pesca de El Alcázar y desde allí iniciarán una limpieza integral en las costas del Parana, actividad similar a la que realizaron el año pasado.







Por otra parte desde el Club de Pesca de Montecarlo emitieron un comunicado advirtiendo a la población en general que el lugar sigue cerrado y no está habilitado como lugar de esparcimiento por ende no se puede ingresar al predio. La única actividad que se encuentra permitida es el canotaje. La barrera del Club sigue cerrada y cada socio que va a ingresar al Club para hacer canotaje tiene su llave y debe hacer su Rol de despacho como siempre. Los no socios que quieran hacer Canotaje acceden a pie al predio y deben solicitar que se les abra la barrera.







Tampoco está habilitado aun la pesca de costa, desde el municipio se informó que se esperan los protocolos oficiales de la provincia para permitir la actividad.