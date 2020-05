En Misiones disminuyen los testeos y sólo toman muestra a los sintomáticos

Miércoles 6 de mayo de 2020 | 03:05hs.

Por Griselda Acuña Editora de Actualidad

Tras la declaración de la circulación comunitaria de coronavirus en Misiones, el martes 28 de abril, se modifican determinados criterios clínicos y epidemiológicos tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de la enfermedad. Con respecto a lo primero se hará el test de Covid-19 sólo a los casos sospechosos; mientras que al paciente infectado de bajo riesgo se comenzó a aplicar el concepto de externación, es decir, aislamiento domiciliario.

El Ministerio de Salud Pública resolvió avanzar en los testeos solo a aquellos casos sospechosos siguiendo el protocolo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que prevé otras dos líneas de toma de muestras: a los contactos estrechos y luego a los contactos ocasionales. Esto influye directamente en la cantidad de test realizados. El viernes, por citar un ejemplo, se procesaron 100 hisopados nasofaríngeo y en los últimos días entre 17 y 20 cada jornada. “Se hace menos test porque no tenemos casos sospechosos y porque no hay más contactos de los pacientes que habían dado positivo. Como no tuvimos más positivos, los testeos disminuyeron”, explicó en diálogo con El Territorio, el ministro de Salud, Oscar Alarcón.

Lo expuesto se verá reflejado en el parte epidemiológico, ya que se emitirá solamente uno al cierre de cada jornada, ya no será matutino y vespertino.

“Hoy por hoy, para hacerse el test tiene que ser sintomático y si el resultado da positivo se empieza a buscar los contactos, esto es para mantener el orden. La provincia hoy está en una condición epidemiológica distinta, y debe respetar criterios internacionales”, aseveró Alarcón.

Si el paciente da positivo, continúa aislado, se evalúa la medicación y en ese momento comienza el rastrillaje con las personas con las que pudo estar en contacto. Hay dos líneas: testeos al contacto estrecho y al contacto ocasional. “Este punto es importante porque tenemos que seguir un orden, hay criterios internacionales establecidos para tomar la muestra, es para que la gente entienda que no se puede salir a testear a todos”, señaló el ministro.

No obstante, los parámetros varían de acuerdo evoluciona la pandemia en cada zona por lo cual no sorprendería, a futuro, un nuevo criterio de diagnóstico. De hecho, luego de los primeros positivos Covid en Misiones, se avanzó en el testeo a asintomático. Una vez que que se concluyó con el diagnóstico aleatorio a las personas que estaban en aislamiento, o sea, aquellas que venían de otras provincias se tomó muestras a trabajadores de actividades esenciales que, por su condición, no podían cumplir la cuarentena.

“Cuando no teníamos tantos casos, estábamos en cuatro o cinco, salimos a la búsqueda del personal de riesgo como trabajadores de salud de Iguazú, Eldorado, Posadas. Los abuelos de los geriátricos, empleados de supermercados, gente que ingresó a la provincia desde zonas con circulación viral. Eso era un testeo poblacional sin sintomatología”, comentó al tiempo que determinó que esa etapa está finalizada. “Hicimos todos los testeos programados”, insistió.

Las muestras son procesadas en el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi) que funciona en el predio del Hospital Escuela Ramón Madariaga. El 27 de marzo el Instituto Malbrán de Buenos Aires lo validó para procesar las muestras de PCR para diagnosticar coronavirus. Tiene una capacidad operativa para procesar entre 50 y 60 muestras diarias.